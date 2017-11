Herrera completa el entrenamiento del Sporting con el juvenil José Gragera

El Sporting realizó esta mañana el último ensayo previo al partido que le enfrentará mañana al Reus, a las 20.30 horas. La gran novedad de la sesión fue la presencia de José Gragera, medicentro juvenil.

El joven jugador rojiblanco, juvenil de segundo año, es uno de los habituales en el once del División de Honor, por lo que Paco Herrera ha querido recompensar su trabajo. No en vano, aunque el joven aún no ha cumplido los 18 años, ya se ha asentado en el División de Honor e incluso ha comparecido en diversas ocasiones en el fililal rojiblanco a las órdenes de José Alberto.