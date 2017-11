Herrera: "Recomendaría el fichaje de Michael Santos si subimos a Primera"

A Paco Herrera se le ve contento con el rendimiento del que ha sido goleador en las últimas dos jornadas. La aparición de Michael Santos en punta de ataque, reivindicación del uruguayo durante todo el inicio de la temporada, se transformó en tantos ante el Rayo y el Almería. "Es una decisión del club, pero en el supuesto de que subamos a Primera y yo siga aquí, recomendaría su fichaje", afirma el técnico rojiblanco sobre el charrúa, que está cedido por el Málaga. El preparador del conjunto gijonés no olvida a Scepovic, con el que habló aparte en los últimos días para explicarle su repentina suplencia. "Es normal que tenga información de qué es lo que pienso yo. Es otro gran profesional y buena persona. Estoy feliz de contar con él, pero es bueno que, de cuando a cuando, sepa lo que pretendo y espero de él", explica sobre el serbio.

Herrera espera un partido complicado mañana, en la visita del Sporting al Reus. "El año pasado fue el equipo que menos goles recibió, 28 o 29, una barbaridad. El equipo prácticamente no ha variado y sigue siendo un conjunto muy serio, muy ordenado, parecido al del año pasado. Será muy difícil hacerles gol", comenta sobre el cuadro catalán. El entrenador rojiblanco espera sumar una jornada más para consolidar al equipo en la zona alta, aunque cree que todavía es pronto para hablar de que los favoritos tomen distancia en la clasificación. "Va a tardar un poco en clarificarse. Hay equipos que empiezan mal, como el Granada, y equipos como Osasuna que es el rival a batir y casi el máximo candidato, que empezó bien pero ha bajado un par de puestos. Es distinto a lo que ha sido otros años. El año pasado el Levante desapareció ya en las primeras jornadas. Hasta el final de la primera vuelta no me atrevo a decir por dónde va a salir esto", concluye.