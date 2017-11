Álex Pérez: "El cambio de Valladolid por el Sporting ha sido para mejor"

"El presidente y el director deportivo del Valladolid hicieron por retenerme, pero fue una cosa más del entrenador". Álex Pérez explica así su salida este verano del Valladolid, el rival que visitará el domingo en El Molinón, y ante el que el Sporting intentará olvidar la derrota en Reus que puso fin a cinco partidos invicto. "Va a ser un partido especial", reconoce el defensa madrileño, que cree que acertó dando por zanjada su etapa en el conjunto pucelano. "El cambio de Valladolid por el Sporting ha sido para mejor", subraya.

"No hicimos bien las cosas en Reus, aunque creo que las mejores ocasiones fueron nuestras", comenta Álex Pérez antes de valorar al próximo rival. "El Valladolid es un equipo que trata de jugar muy alegre, muy abierto. De hecho es el máximo goleador de la categoría", señala respecto a una de las virtudes de los pucelanos. El defensa del conjunto gijonés no se muestra intimidado por tener que medirse al "Pichichi" de la categoría, Jaime Mata, que suma once tantos. "Jaime está en racha, es un gran jugador, pero no creo que tengamos que darle un tratamiento especial", concluye sobre el que fuera su compañero durante la pasada temporada.