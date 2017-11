El Sporting se pone un "notable"

"Si el diez es para el primero; el nueve, para el segundo, y nosotoros estamos terceros... La nota que le pondría al equipo es un ocho. Es un notable alto. Confiamos en que llegue a sobresaliente a final de temporada". Fernando Losada lo tiene claro. El consejero rojiblanco valoró en la mañana de ayer el inicio de campaña de un Sporting al que el tropiezo en Reus no le ha apartado de continuar a un punto del liderato. El representante del consejo de administración mostró la satisfacción que existe en el club con Herrera y acercó la opción de reforzar la plantilla en enero. "No es un mercado fácil, pero la experiencia de la dirección deportiva y del entrenador aconsejan esa posibilidad. Nosotros todavía no tenemos nombres sobre la mesa", afirmó antes de comunicar que la entidad presentará superávit en la próxima junta de accionistas.

"Estamos satisfechos y con confianza plena en el equipo. No es un buen día después de haber perdido, pero seguimos arriba. El líder vino Asturias y perdió; Osasuna no fue capaz de ganar en casa... Es un año de mucha competencia. Es difícil encadenar victorias. Tenemos ahora una buena oportunidad, con dos partidos en El Molinón, que nos podría permitir pegar un salto", explicó Fernando Losada tras participar en el acto de presentación de la campaña "Sporting solidario". El consejero rojiblanco se mostró ambicioso en lo deportivo y secundó las palabras de su entrenador. "Él afirma que todavía hay margen de mejora y está trabajando en ello. Estamos muy contentos con la labor de Paco Herrera. Poco a poco vamos a ir acercándonos al objetivo de, como dice él, ver a un Sporting que marque las diferencias con los rivales y esté toda la temporada arriba", destacó.

Losada quiso mantenerse al margen de la extraña situación que rodea a Scepovic, que ha pasado en el último mes de ser uno de los fichajes importantes para el ascenso y pieza fija en ataque, a la cuarta opción para la delantera. "Las razones las tendrá el míster. Hay que respetar las decisiones del entrenador. Nosotros más que nadie", comentó sin ocultar la esperanza en que el jugador recupere protagonismo. "También Herrera anticipó que es una persona con la que va a contar todo el año y de manera importante. Seguro que en estos partidos en El Molinón lo tenemos otra vez en el once o participando activamente de las victorias del equipo", deslizó.

En lo que se mostró tajante el consejero del Sporting es cuando se le preguntó si la cesión de Michael Santos, o la del mismo Scepovic, contempla alguna condición que exija disputar un número determinado de partidos. "No hay ninguna cláusula de ese tipo", afirmó sobre un aspecto que ya había dejado claro Miguel Torrecilla en semanas anteriores. Losada tampoco señaló que se haya avanzado en la posibilidad de negociar el fichaje del atacante uruguayo. "No nos consta". El representante rojiblanco, que calificó de "fenomenal" el rendimiento que está ofreciendo también el Sporting B, comunicó que se espera que la próxima junta de accionistas se realice "antes de que finalice el año".