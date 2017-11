Santos: "Aún no he hablado nada sobre mi futuro"

"Estoy contento de recibir un premio que votan los aficionados y les agradezco que me elijan". Michael Santos celebra el trofeo al "jugador cinco estrellas" del Sporting que recibió esta mañana en Mareo por su buen rendimiento en octubre, coincidiendo con su reubicación como delantero centro. Santos agredeció también la ayuda a sus compañeros y se comprometió a "seguir con mi juego, con mi lucha y no dar un balón por perdido".

El atacante agradece también la confianza que le está demostrando Paco Herrera, quien llegó a decir que sí de él dependiera, el Sporting acometería el fichaje de Santos. "El entrenador me está demostrando su confianza y es una satisfacción que me tenga en cuenta para intentar ficharme", confiesa un Michael Santos que detalla que "me gusta Gijón, me gusta El Molinón, un campo que siempre aprieta y que mete miedo a los rivales".

No obstante, Santos asegura que aún no se ha planteado su futuro más allá de la presente temporada. "Aún no he hablado nada". El asunto está sobre la mesa y el propio jugador reconoce que es el director deportivo, Miguel Torrecilla, quien está más al tanto del tema. Los cambios en la dirección deportiva del Málaga, donde Husillos ha reemplazado a Arnau, aún no se sabe cómo afectarán al futuro de Santos: "No he mantenido ningún contacto con el nuevo director deportivo del Málaga".

Santos fue cuestionado sobre otros temas de actualidad como la posibilidad de jugar junto a Scepovic o de que el Sporting pudiera fichar a su excompañero en el Málaga Jony, dos cuestiones que ve con buenos ojos.