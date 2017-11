Herrera: "Los equipos que yo entreno crecen al final"

"Este año es más complicado abrir hueco. Estoy viendo la mejor Segunda División, en Los diez primeros equipos, que he visto nunca". A pesar de que el Sporting juega sus dos próximos partidos en El Molinón, Paco Herrera no ve claro que se pueda abrir brecha en la zona alta de la clasificación. El técnico, que se muestra satisfecho con la evolución del Sporting, lanza un pronóstico optimista: "Los equipos que yo entreno crecen al final. Los números dicen eso". El técnico se muestra contundente al valorar las posibilidades de los rojiblancos de alcanzar el objetivo y apunta que "somos un serio candidato al ascenso y lo vamos a conseguir de una manera o de otra".

En una comparecencia mucho más larga de lo habitual (28 minutos) entró de lleno en todos los temas que marcan la actualidad rojiblanca. Así, dejó entrever el regreso de Scepovic a la titularidad. "Stefan tiene muchas posibilidades de jugar este partido", apunta antes de defender el comportamiento del serbio del que asegura que "no es un chaval complicado".

Paco Herrera matizó también unas declaraciones suyas de esta semana sobre un supuesto interés por fichar a Jony: "No hay ninguna negociación, respondí a una pregunta directa como si me preguntan por Neymar. De Jony me gusta lo que recuerdo de él".

El técnico hizo un aparte también sobre la situación de pablo Pérez, disconforme con su escaso protagonismo. El gijonés le habría planteado al club la posibilidad de salir en el mercado de invierno, algo que a Herrera no le gustaría y así se lo ha explicado. Otro asunto fue la enorme presión que soporta Viguera en El Molinón y que le lleva a plantearse no alinearlo en casa.