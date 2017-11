Santos se deja querer

"Me gusta Gijón, me gusta El Molinón, sobre todo cómo aprieta y les mete miedo a los rivales para empujar". Michael Santos se siente cómodo en el Sporting y el conjunto rojiblanco está encantado de tenerlo, hasta el punto de que tanto Torrecilla como Herrera han manifestado su deseo de hacerse con el uruguayo en propiedad. Actualmente se encuentra cedido por el Málaga sin opción de compra. "Ese tema lo tiene Torrecilla, que es quien lo iba a plantear, hay que esperar y seguir demostrando que estoy apto para jugar", sostiene el uruguayo, que delega la responsabilidad.

Santos evita pronunciarse sobre su deseo, pero se deja querer: "El entrenador me está demostrando su confianza y es una satisfacción que me tenga en cuenta para poder ficharme". En todo caso, el uruguayo matiza que "todavía no he hablado de mi futuro, es muy temprano, la liga es larga y nunca se sabe". Torrecilla negoció la cesión de Santos con su homólogo en el Málaga Arnau, con el que comprometió una posible negociación para adquirir a Santos. El catalán fue destituido en el Málaga y su puesto lo ocupa ahora Husillos, algo que no está claro cómo influirá en su futuro. "No tengo ni idea, no conozco al nuevo director deportivo del Málaga, no sé cómo se maneja y no he tenido contacto con él todavía", aclara.

Santos vive su mejor momento desde que Herrera lo ubicó como delantero, aunque lamenta que "el fin de semana pasado no encajé con las oportunidades que tuve". El uruguayo se compromete a "seguir con mi juego, con mi lucha y no dando balones por perdidos". Cuestionado acerca de la posibilidad de jugar junto a Scepovic, se muestra tibio: "Hemos jugado juntos en los entrenamientos, probamos contra el Lugo, que estuve por detrás de él, y no salió bien, pero no me sentiría incómodo jugando con Scepovic o con otro delantero, como he jugado con Borja Viguera". Más claro se pronunció sobre la posibilidad de recuperar a Jony, excompañero suyo en el Málaga. "Creo que vendría bien porque nos falta algún extremo letal y que centre bien como Jony, que anda muy bien en su puesto".