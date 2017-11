El Sporting frena el mercado

A casi dos meses vista de la apertura del mercado de invierno, la posibilidad de reforzarse en enero lleva flotando en el entorno del Sporting desde casi el inicio de Liga. La falta de un centrocampista creativo unida a la ausencia de oportunidades para Nacho Méndez y las dificultades de Miguel Torrecilla para incorporar un extremo de garantías en el pasado verano, desataron las especulaciones. Paco Herrera enfrío ayer los ánimos y centró la atención en los partidos que quedan por jugar hasta final de año. El técnico reconoció, eso sí, que al equipo le vendría bien "un jugador de velocidad, no arriba, pero sí como enlace de precisión".

La necesidad flagrante de un especialista en banda y la mala situación que atraviesa Jony en el Málaga avivaron los rumores, que fueron atizados esta semana por unas declaraciones de Herrera sacadas de contexto. El técnico quiso ayer dejar clara su postura y la realidad del asunto. "No hay ninguna negociación con Jony", sentenció Paco Herrera. Sobre sus declaraciones, el técnico explicó que respondió así "a una pregunta directa, como si me hubieran preguntado por Neymar". El entrenador catalán insiste en que "he respondido que me gusta por lo que recuerdo que tengo de él". Paco Herrera concede que el extremo de Cangas del Narcea tiene "las virtudes que buscamos".

Otro asunto que se puso sobre la mesa fue la situación de Pablo Pérez, uno de los futbolistas menos utilizados por Herrera en este inicio de Liga. "Es bueno que esté preocupado porque no juega, demuestra que tiene hambre", sostiene el técnico. Pablo Pérez mantuvo una conversación con Herrera para conocer su situación en los planes del técnico. "Le tengo que pedir paciencia y que siga trabajando igual porque es un profesional intachable. No está jugando y eso le preocupa y a mí también y a veces no sale en las mejores posiciones para él. Siempre hay alguien con quien eres injusto y éste es un caso muy claro", lamenta Paco Herrera. El técnico deja claro que "no me gustaría que saliera en enero".

Otro nombre propio al que puede afectar el mercado es al centrocampista del filial Cristian Salvador. "Sabe que es uno de los jugadores que, si necesitáramos un mediocentro, debe estar con nosotros para ver sus posibilidades". Su hándicap es la edad, que le impide alternar primer equipo con el filial.