La hora de cribar el grano

A la espera de que la selección natural vaya estrechando el pelotón de cabeza, el Sporting quiere iniciar su particular cribado de aspirantes. Los rojiblancos encaran dos partidos consecutivos en El Molinón con el objetivo irrenunciable de sumar los seis puntos y apretar el paso para estirar la zona noble de la clasificación. Valladolid y Cádiz son dos de esos equipos que van de tapados, pero a los que su historia les obliga a mirar de reojo a los puestos de ascenso. El Sporting recibe esta noche (20.30 horas) a los pucelanos con el ánimo de lograr una victoria que le permita marcar distancias y alejar a los blanquivioletas a seis puntos.

Será también un duelo de entrenadores. Paco Herrera y Luis César Sampedro, dos de los técnicos con más experiencia de la categoría, juegan su particular partida de póquer. No se descarta que hayan deslizado algún farol durante la semana. El rojiblanco dejó entrever la vuelta de Scepovic a la punta de lanza, lo que provocaría un movimiento en cadena que desplazaría a Santos a la banda izquierda y a Rubén García a la media punta o al banquillo, si finalmente el técnico decide darles descanso a sus cansadas piernas. Quien tiene complicado seguir en el once es un Borja Viguera al que El Molinón le pesa por su falta de popularidad entre un sportinguismo que no le reconoce sus méritos, que también los tiene. Así, casi por descarte, Moi Gómez podría colarse también en la alineación inicial. Sería cambiar a un incomprendido por otro.

En el resto del equipo no se esperan novedades y salvo sorpresa mayúscula, Paco Herrera alineará a los mismos futbolistas que cayeron derrotados en Reus. El técnico confía plenamente en su sistema defensivo una vez asentado. La única pieza que baila es el lateral izquierdo, aunque Rober Canella ha jugado con regularidad cuando ha estado disponible. Paco Herrera tiene las bajas de los lesionados Álex López y Lora y ha citado a los veinte futbolistas disponibles, por lo que tendrá que descartar a dos antes del inicio del choque.

Quien sí le meterá mano al equipo es Luis César Sampedro tras la dolorosa derrota en casa ante el Nàstic (0-3). El técnico gallego podría introducir hasta cuatro novedades, con Deivid, Nacho, Hervías y Borja como candidatos a entrar en el once. En Valladolid el tránsito entre la grada y la alineación es fluido y de doble sentido. Sampedro no ha dejado hueco al sentimentalismo y ha excluido de la convocatoria al exrojiblanco Guitián. El Valladolid, como el Sporting, necesita un buen resultado para ser tomado en serio como aspirante en firme.

Será un partido con mucho sentimiento. Cuatro jugadores y cuatro técnicos del Sporting han defendido la blanquivioleta en algún momento de su carrera, algunos el año pasado. Pero como de la nostalgia no se vive, la batalla se anuncia intensa. El Sporting se ha mostrado como un equipo fiable en El Molinón, pero el Valladolid será uno de los primeros gallitos es desfilar por la vera del Piles. Para los rojiblancos ha llegado la hora de cribar el grano.