Scepovic: "Mentiría si dijera que no me sorprendió estar cuatro partidos sin ser titular"

"Siempre es importante marcar, estoy contento por eso, pero al final lo que importa es ganar y no lo hemos conseguido". Scepovic recuperó la titularidad ante el Valladolid y se reivindicó con un gol a los cinco minutos que no alcanzó para obtener el triunfo. "La sensación es que hemos perdido tres puntos", comenta el serbio, autocrítico con la ocasión que falló en la segunda parte.

Scepovic regresó al once después de casi un mes sin ser titular. "Mentiría si dijera que no me sorprendió", señala sin querer entrar en polémica. "El míster es el que decide y yo trato de trabajar bien en los entrenamientos para ponérselo difícil. Aquí estamos todos para ayudarnos", afirma. Una de las causas de su prolongada ausencia fue que Herrera le demanda más presencia en el área y menos caerse a las bandas. Un detalle que no se cumplió ante el Valladolid y ante el que el jugador se explica. "Caigo a banda para tratar de ayudar al lateral cuando tiene dificultades para sacar el balón. Tampoco puedo estar clavado", sostiene.