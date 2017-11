La doble alternativa a Sergio

El único futbolista que lo había jugado todo en el Sporting puede haber dicho adiós a lo que queda de año. El alcance de la lesión de Sergio Álvarez está pendiente de concretarse a través de una resonancia magnética, pero los servicios médicos estiman que será difícil que vuelva a estar disponible antes del mes de enero. La baja del avilesino llega en una semana en la que Herrera tiene escasas soluciones para ocupar su puesto en la medular. Una situación que resume de esta forma el segundo entrenador rojiblanco, Ángel Rodríguez: "Podríamos jugar con Carmona y Moi por dentro o buscar un doble pivote con Rachid. No hay más. Álex López está lesionado, y si miras abajo, Nacho Méndez está sancionado y Mateo, que es otro jugador al que estamos siguiendo, está lesionado".

"Se nos cierra el abanico de posibilidades", confiesa Ángel Rodríguez respecto a los planes que maneja el cuerpo técnico del Sporting para completar el centro del campo ante el Cádiz. El segundo entrenador del conjunto rojiblanco resume en dos las alternativas que se están valorando. Lo desveló durante una entrevista concedida al programa Gijón Ser Deportivos, de la Cadena Ser. En todo caso, Ángel Rodríguez no cierra la puerta a que aparezca alguna solución más a lo largo de la semana, aunque no parece sencillo. Lo que es evidente es que hay otros dos casos que, por el momento, no se contemplan: repetir con Isma López como pareja de Bergantiños en el centro del campo, y dar cabida en el once al canterano Pedro Díaz.

La entrada de un mediocentro puro significaría darle una oportunidad como titular a Rachid, un futbolista que no ha entrado en los planes de Herrera hasta el pasado domingo. El francoargelino saltó al campo para disputar los últimos siete minutos del encuentro, los primeros del futbolista en todo lo que va de temporada. Ante esta situación, la alternativa que toma más cuerpo es la de colocar por dentro a Carmona y Moi Gómez, tal y como se hizo ante el Lugo. En el vestuario también hay otro futbolista que ya actuó a lo largo de su carrera como centrocampista de corte defensivo, Álex Pérez. Una solución que parece convencer más para jugar como visitante que en El Molinón.

La solución que mejor encajaría para Herrera, asumiendo que Álex López necesitará alguna semana más para estar a pleno rendimiento, sería la de subir al centrocampista del filial Cristian Salvador. Ya hizo la pretemporada con el primer equipo y se ajusta a un perfil similar al de Sergio Álvarez. Sin embargo, la normativa impide que dé el salto al ser mayor de 23 años. Sólo podría subir una vez que se abra el mercado de invierno, y a partir de ahí, ya no abría opción de que regresara al Sporting B. A la espera de que se resuelva quién ocupará el espacio dejado por Sergio Álvarez, el futbolista mostró en redes sociales su agradecimiento a los ánimos recibidos. "Gracias por las muestras de apoyo. En mi cabeza no existe otra cosa que recuperarme lo antes posible para poder ayudar a mi equipo. ¡Vamos Sporting!", escribió Sergio en su perfil personal de Twitter.