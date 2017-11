Paco Herrera: "En este momento, es vital ganarle al Cádiz"

"Ganarle al Cádiz es muy importante porque estamos a tres puntos del líder, que no es mucho". Cuestionado acerca de la trascendencia del choque de mañana ante el Cádiz, Paco Herrera arranca suave, pero enseguida coge velocidad hasta el punto de que concluye que "es un momento vital para ganar este partido". El técnico suaviza el discurso para liberar de presión a sus futbolistas y concede que "lo importante es la media inglesa". Se refiere a ese ritmo de puntuación que da cuatro puntos de cada seis en juego. El entrenador del Sporting no se encuentra entre los puristas y matiza que "me da igual que sea en casa que fuera".

El principal obstáculo a salvar es la ausencia de Sergio, indiscutible hasta ahora y con el que "no vamos a poder contar hasta que volvamos de Navidad". Herrera reconoce que la ausencia del avilesino le ha quitado el sueño "los dos primeros días, en los que piensas en todas las alternativas". El preparador destaca que Sergio había jugado todos los minutos de esta temporada y considera que esto "demuestra la importancia que tiene el jugador para mí". De todas las opciones que ha barajado, Paco Herrera reduce el debate prácticamente a dos: "Puede que entre un jugador como Rachid para el doble pivote o podemos volver a poner a Moi Gómez y Carmona por delante de Bergantiños". Herrera admite que, dadas las circunstancias de lesiones y sanciones, "tampoco hay muchas opciones, pero trataremos de que el equipo tenga un orden y juegue bien".

El centrocampista francés ha ganado puntos en la escala de valores de su entrenador. "Rachid cada vez me está convenciendo un poco más, porque cada vez está mejor", confiesa un Paco Herrera que analiza el juego de este futbolista, de perfil netamente creativo, para concluir que "con la pelota te da otras cosas, es un jugador distinto de los que tenemos, de mucha calidad". El técnico admite que "si juega él, el equipo tendrá un perfil distinto". Tras los elogios a Rachid, el técnico muestra también sus reparos: "A cambio de eso, tiene otras condiciones sin balón que son las que tengo que ver a medida que vaya jugando". La conclusión a la que llega el entrenador es que "en cualquier momento puede tener una oportunidad".

A los guajes no los ve para este puesto. "Nacho (que está sancionado esta semana) y Pedro necesitan más libertad hacia arriba, los veo en la línea de cuatro", explica. Cristian Salvador no puede subir por edad hasta el mercado de enero.

No sólo el centro del campo ha abierto un debate. También hay discrepancias sobre el delantero titular. Herrera sorprendió aquí con reproche a la Prensa: "Siempre preguntáis por Stefan y nunca preguntáis por qué no juega Borja, que se merece jugar y es muy buen futbolista". El técnico tiene el convencimiento de que Viguera "tiene la capacidad de hacer gol, de hecho fue el máximo goleador en una ocasión".

Otro aspecto a madurar es la incomodidad que viene mostrando El Molinón con el juego del Sporting, como quedó de manifiesto con los pitos al final del encuentro ante el Valladolid. "Siempre tienes que temer que la gente se ponga nerviosa, incluso cuando ganas y no se ha jugado bien", lamenta el técnico.

El entrenador rojiblanco lanza alguna flores al Cádiz, del que dice que es un equipo parecido al Sporting y fiel al 4-2-3-1, que se sustancia con "una defensa muy firme, dos mediocentros de condiciones parecidas a las nuestras, de trabajo, de posición y con dos balas en las bandas". Paco Herrera espera un partido muy diferente al del Valladolid, en el que el Sporting sólo tuvo un 30% de posesión, algo que el técnico achaca a los futbolistas. "Me gustaría corregir la poca posesión que tenemos. Seguramente es el primer año en que se me da esta circunstancia que para mí siempre ha sido al revés. Todos los días peleo por eso", concluye.