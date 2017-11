Álex Bergantiños: "Es lógico que la gente esté cabreada"

"No podemos decir que no saliera el partido como pensábamos, porque nos hicieron daño con las cosas que habíamos hablado y caímos en ellas". Álex Bergantiños no esconde que el Cádiz castigó al Sporting con los argumentos conocidos y sin que los rojiblancos encontraran la forma de desactivarlos.

El centrocampista gallego desvela que "vernos por detrás nos hizo daño porque en casa no estamos acostumbrados". Bergantiños reconoce la nula capacidad de reacción del equipo y lamenta que "entramos en un bucle de precipitación y ansiedad". Desde su experiencia, recomienda un tratamiento a base de "paciencia".

El partido acabó con una sonora protesta de la grada que Bergantiños encaja con deportividad. "La gente paga su entrada, sufre con nosotros y está en su derecho de expresar su opinión. Ayer es lógico que estuviera cabreada", defiende. El gallego reconoce, eso sí, que "nuestra exigencia es grande, tenemos una afición que casi llena el campo".

El futbolista gallego, que ya vivió situaciones similares con el Deportivo en Segunda, traslada el sentir del vestuario "somos autocríticos y exigentes, porque no hemos hecho bien las cosas, pero esto es una carrera de fondo que se va a decidir en las últimas jornadas".