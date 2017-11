En casa del Herrera...

Con Paco Herrera desaparecido durante todo el segundo tiempo y el Sporting completamente a la deriva, la guinda que le faltaba al pastel era el gol de David Barral, que elevaba a goleada la primera derrota como local de los rojiblancos en toda la temporada. Por el sumidero se iba una oportunidad única de volver a los puestos de privilegio. El Cádiz ha despojado al Sporting incluso de su acomodada posición en el play-off de ascenso. Con un punto de nueve y un fútbol mísero, el objetivo de aleja de forma lenta, pero progresiva. No hay excusas para la pobre propuesta de un equipo que quiere ser grande en la categoría, pero que se ha quedado sin argumentos, sobre el césped y en el banquillo, por lo que ya no causa respeto a los visitantes de El Molinón.

El Sporting más gris de la temporada se quedó mudo ante el orden gaditano. Bastó con eso para desarmar al Sporting, con guardar el sitio, con no arriesgar y aprovechar las ventajas concedidas por los rojiblancos. El equipo de Paco Herrera ha descarrilado definitivamente con un punto de nueve en un tramo amable del calendario. Y lo peor de todo es que no hay a quién culpar. El único responsable del este invierno futbolístico es el propio equipo. La inseguridad se ha adueñado de unos futbolistas que no son ni su propia sombra y de un entrenador desbordado que se adorna con un discurso agradable al oído, mientras sus actos contradicen la más elemental lógica rojiblanca. En este club, desde siempre, las soluciones se han buscado en el equipo filial como le recordó ayer el campo, justo antes de que fuese dando entrada a los canteranos Carlos Castro, Rachid y Pablo Pérez. Oído cocina. Ni rastro de Viguera, ese futbolista al que defiende en la sala de prensa, pero que no alinea en el once.

La pitada con que se despidió al equipo al final de cada acto de este drama dejó a las claras el malestar con el Sporting. Mientras los aficionados reclamaban jugadores de Mareo, los errores se sucedían sobre el césped en una noche oscura y desapacible. A tono con el juego de los rojiblancos. La propuesta fue rácana a todos los niveles y las alarmas saltaron cuando quedó claro que el edificio era tan endeble que temblaba hasta la defensa, en la que se localizaban hasta ahora las piezas más sólidas del castillo. Para el Cádiz, al que le sabía bien el empate inicial, la ventaja en el marcador fue una especie de adelanto de la Navidad. Flaqueó el Sporting de nuevo en la defensa de las estrategias y toleró un remate cómodo y a bocajarro de Garrido. El desastre fue demasiado como para justificarlo por la ausencia de Sergio.

No es fácil salir de una depresión como ésta en la que se ha sumido el Sporting. Las heridas son profundas y el desconcierto grande. Sin una propuesta de juego, con un baile de sistemas y de posiciones y sin la valentía para darles campo a los jóvenes talentos que lo vienen pidiendo, el Sporting se ha convertido en un equipo aburrido y poco consistente. La fórmula está claro que no funciona, por más empecinamiento que se ponga. Herrera toca siempre las mismas teclas a pesar de que está claro que algunas desafinan, seguramente las preferidas por el técnico. Este equipo necesita ideas nuevas, sangre fresca. Ese descaro de la juventud.