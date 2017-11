Herrera ve "sobredimensionadas" las críticas al juego del Sporting

"Repito, si ganamos el domingo pasado estaríamos segundos. Todo está sobredimensionado". Paco Herrera, entrenador del Sporting, asegura que entiende las críticas al equipo, pero considera que se está exagerando la situación, a pesar de que los rojiblancos han sumado uno de los últimos nueve puntos. "Es una barbaridad el daño que nos estamos haciendo", comenta visiblemente decepcionado. Herrera deja ver su disconformidad al mismo tiempo que matiza que "entiendo que la afición no esté feliz, porque yo mismo no lo estoy con lo que estamos consiguendo".

"Parece que hay una necesidad de ascender esta semana y que todo lo demás es negativo", señala Herrera, insinuando que se da poco valor al trabajo realizado y que existen demasiadas prisas para ver al Sporting en Primera. "Está siendo la semana más dura", apunta respecto a todo lo que rodea su labor como entrenador rojiblanco. Este domingo, en Albacete, intentará revertir la situación.

Herrera matiza sus palabras del inicio de temporada, en las que aseguró que el Sporting partía como el rival a batir. "Llegamos a estar cerca de los equipos de arriba, pero no somos mejores que ellos. No es que cambie el discurso, cambia mi valoración respecto a algunos rivales. Han aparecido tres equipos muy buenos", sentencia.

Por último, Herrera reconoce que Nacho Méndez tiene muchas posibilidades de jugar, ya que ve difícil que Carmona pueda recuperarse de sus molestias. Al hilo de este detalle, no valora como determinante la ausencia de asturianos en la alineación. "A quien más le preocupan esas cosas es a mí. Yo he jugado con diez u once canarios, con nueve o diez gallegos", comenta de su etapa en el Celta y la UD Las Palmas. "Tengo que ver el mometo de Bertín o Cayarga, pero tengo que estar convencido de ello. ¿Cuántos están jugando de la cantera en el filial? ¿cuatro o cinco? Al final tampoco es todo tan cantera", concluye.