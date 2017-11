Herrera: "Es una barbaridad el daño que nos estamos haciendo"

"¿Si me siento respetado? Tengo un problema: a veces soy demasiado sincero". Paco Herrera evita responder a la pregunta, pero no oculta su sensación de que se está dramatizando la situación de un Sporting que lleva un punto de los últimos nueve y sólo ha ganado a uno de sus últimos seis rivales. "Está todo sobredimensionado. Es una pequeña barbaridad el daño que nos estamos haciendo. Insisto, simplemente con ganar el pasado domingo estábamos segundos", subraya para pedir más serenidad. "Parece que existe la necesidad de ascender esta semana y que todo lo demás es negativo", concluye tras ser cuestionado por la crispación generada por los últimos resultados. "Está siendo la semana más dura", confiesa.

"Llegamos a estar cerca de los equipos que están arriba, pero no somos mejores que ellos. La tranquilidad que puedan tener en otros sitios les va a ayudar. La intranquilidad que se ha creado en torno a nosotros, no", señala Herrera, que cree que conjuntos como el Huesca juegan con la ventaja de no tener la presión de figurar en los puestos altos. La frase del técnico llama la atención después de que en pretemporada asegurara que el conjunto rojiblanco partía como el rival a batir. " Los demás equipos he visto que son mejores de lo que pensaba, a excepción de Osasuna, que siempre dije que era el mejor. Hay otro par de equipos que han aparecido y me gustan mucho, como el Huesca. Con esto no quiero decir que nosotros seamos peores o no seamos capaces. Digo que hay más igualdad. Cambio la relación de los rivales respecto a nosotros", aclara.

El entrenador del Sporting asegura sentirse "optimista" de cara al partido ante el Albacete, aunque confiesa estar preocupado por las lesiones. "Carmona lleva tres o cuatro semanas con una cosa extraña, un golpe debajo del gemelo. Unos días está mejor y otros peor. Tengo que valorar si vale la pena que juegue", explica antes de lamentar la baja de Canella. Ve la visita al Carlos Belmonte como "un partido distinto a los demás, de juego directo y pelear segunda jugada. Debemos fortalecernos un poco más por el centro. El Albacete ha dado un cambio tremendo, para bien, con Enrique Martín". Un detalle que abre la puerta a cambiar el sistema y reforzar la zaga con tres centrales.

Herrera confía en retomar el camino de la victoria sin ocultar que no es ajeno al malestar que se respira entre la afición. "Entiendo que no estén felices con nosotros, yo mismo no estoy feliz con lo que estamos consiguiendo. No estamos tan mal", comenta. Lo hace antes de pronunciarse sobre la posibilidad de que se vuelva a repetir un once sin asturianos, algo que sucedió la semana pasada y de lo que no se recuerdan precedentes. "Al que más le preocupa ese detalle es a mí. He jugado con once canarios, nueve o diez gallegos, pero porque estaba convencido de lo que hacía. ¿Cuántos están jugando en el filial de la cantera?, ¿cuatro o cinco? No es tan fácil. En los que pienso, porque creo que son los mejores, son precisamente en los de la cantera, pero tiene que haber un momento en el que vea a Bertín o a Cayarga. Y tampoco es todo tan cantera. La cantera es que vengan de infantiles, juveniles", desliza sobre la plantilla del Sporting B.

De confirmarse la baja de Carmona, Herrera abre la puerta de la titularidad a Nacho Méndez. "Necesitamos a alguien que sepa jugar la pelota y él tiene muchas posibilidades", comenta. El técnico del Sporting, por último, prefiere dejar en anécdota el toque de atención a Scepovic el pasado jueves por dejarse caer con demasiada facilidad. "Es bueno que lo reconozca y lo corrija y eso me hace valorar que juegue o no ante el Albacete", concluye el entrenador rojiblanco.