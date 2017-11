Rachid: "No sé si el partido en Albacete fue suficiente para ganarme la confianza de Herrera"

"Estoy contento por volver a disfrutar de jugar al fútbol". Rachid ha recuperado la sonrisa después de estrenar titularidad en la visita al Carlos Belmonte, donde se convirtió en parte importante en la reacción del equipo en la segunda parte. "Siempre traté de trabajar para cambiar la idea del míster", comenta el franco-argelino, que apenas había tenido minutos hasta el pasado domingo. "No sé si el partido ante el Albacete ha sido suficiente para ganarme la confianza de Herrera", afirma el rojiblanco.

"Enero esta lejos todavía para hablar de ello", advierte Rachid sobre la posibilidad de estudiar una salida en el mercado de invierno. "En verano el club me dijo que tenía que irme. No era mi primera opción marcharme, pero hubo una oferta y mi salida no se hizo por razones que no manejo", recuerda. El centrocampista rojiblanco se centra ahora en ayudar al a equipo a volver a la senda de la victoria este domingo, ante el Zaragoza, y asume la tarea de ocupar el vacío dejado por el lesionado Sergio. "Sabemos la importancia que él tiene para nosotros, pero tengo mi estilo e intento traer otras cosas", concluye Rachid.