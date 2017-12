Herrera: "No creo que el Sporting esté en crisis"

"Me gustó el equipo en Albacete. Me gustaron muchas cosas, lo único que no me gustó fue el balón parado defensivo". Cuando la tormenta de críticas arrecia, Paco Herrera se reafirma en su apuesta de cinco defensas para el Carlos Belmonte y baraja darle continuidad este domingo en El Molinón ante el Zaragoza. "No creo que el Sporting esté en crisis", sentencia el entrenador rojiblanco que, en seguida, matiza que "si fuera una crisis espero que la cortemos esta semana y que sea corta".

El Sporting arrastra un problema crónico de falta de fútbol, pero lo que preocupa a su entrenador es la falta de contundencia en las.áreas, especialmente en la propia. "Arriba me preocupa menos porque, salvo ante el Cádiz, hemos fallado golea creando ocasiones", puntualiza antes de reconocer que "lo de atrás sí que me preocupa, sobre todo a balón parado, porque hemos jugado con tres centrales y eso te duele más".

Entre las preocupaciones del entrenador del Sporting se ha colado también la reacción del sportinguismo si el partido ante el Zaragoza se complica: "Me preocupa la gente porque no tenemos muchos jugadores fuertes de cabeza y necesitamos su apoyo. Les pido que nos echen una mano, que estén con nosotros y que nos ayuden a ganar". Herrera reconoce que "por historia el Sporting tiene que acabar arriba", pero al tiempo advierte que "es muy duro entrenar a un recién descendido, os lo digo yo que llevo cinco".

Paco Herrera también detalló sus modestas aspiraciones de cara al mercado de invierno. "Me gustaría que viniera uno nada más, por una posición específica que nos hace mucha falta y no tenemos en el filial", comenta en clara alusión a la búsqueda de un extremo. Para el resto, prefiere "que sean los de abajo los que ocupen esos puestos". En ese sentido, confirmó el ascenso al primer equipo de Cristian Salvador, a menos que "me ofrezcan a Busquets o a Casemiro". Por último, Herrera confirmó la titularidad de Rachid ante el Zaragoza.