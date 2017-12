Rachid es baja ante el Barça B y Barba reaparece

Rachid no jugará ante el Barcelona B. El Sporting no podrá contar con el franco-argelino, que no se ha vuelto a entrenar en el ensayo de esta mañana y los servicios médicos le han descartado para el duelo ante el filial azulgrana. Sí está de vuelta Barba, tras superar un proceso vírico.

Las bajas de los gijoneses ante el Barcelona B, al que se medirán mañana a las 21:00 horas en el Mini Estadi, son las de Lora, Sergio, Rachid, Bergantiños, Álex López, Xandao y Calavera.