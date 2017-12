"La responsabilidad no es del técnico"

El hombre de confianza de Paco Herrera en el vestuario del Sporting, Álex Pérez, dio ayer la cara por su entrenador en dos ocasiones. La primera sobre el césped, al anotar su primer gol de la temporada para dar esperanza a la reacción del Sporting. La segunda, ante los micrófonos con sus declaraciones en defensa del preparador. "La El 99% de la responsabilidad es de los jugadores. La culpa no es ni del entrenador, ni del presidente, ni del director deportivo. Somos nosotros los que estamos en el campo y tenemos que dejarnos los huevos", señala el central madrileño.

Álex Pérez se mostró muy crítico al término del encuentro con el primer tiempo jugado por el Sporting: "Hemos empezado el partido muy mal, muy relajados y no nos lo podemos permitir". El central reconoce que "es un momento muy duro y nos vamos a levantar, pero no si jugamos como en la primera parte". El futbolista rojiblanco, que ayer ejerció de centrocampista y que terminó el encuentro incrustado como delantero centro, insiste en que "no creo que la culpa sea del banquillo, somos once sobre el campo y no puede ser que demos una imagen en el primer tiempo y otra en el segundo".

El defensa central, una apuesta personal del propio Paco Herrera, reconoce que "el vestuario está jodido". Álex Pérez se muestra comprensivo con las protestas de la afición, que ayer volvió a pedir la dimisión de Paco Herrera. "Es normal que la afición esté así", concede antes de reincidir en que "está siendo un momento muy duro, que hay que sacarlo adelante".

Tan sólo dos futbolistas rojiblancos pasaron ayer por la zona mixta para dar la cara en un momento complicado, en el que el futuro del entrenador puede estar comprometido.