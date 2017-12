Baraja: "Asumo que el Sporting tiene que aspirar a todo"

"Tenemos la responsabilidad de poner arriba a este club. Meterlo con los mejores". Rubén Baraja (Valladolid, 11-7-1975) se muestra ambicioso ante el que sea posiblemente el proyecto más importante al que se ha enfrentado en su carrera como entrenador. "El reto no me asusta, me motiva", subraya el nuevo técnico del Sporting, que firma contrato hasta 2019 y ha llegado a Gijón acompañado por José Ramón Rodríguez, segundo entrenador, y Manu Poblaciones, preparador físico. Con ambos ya compartió su paso por los banquillos de Rayo y Elche. Diego Tuero, entrenador de porteros que continúa respecto a la etapa de Herrera, completa su grupo de trabajo. "Hay que trabajar mucho y ser humildes. Asumo que el Sporting tiene que aspirar a todo", afirma el internacional y exfutbolista del Valladolid, Valencia y Atlético de Madrid.

"Ha sido muy rápido todo. Ayer (por el lunes) por la tarde recibí la llamada de mi representante. Había interés del Sporting. Me motiva el club, lo que significa, su cultura, filosofía y pasión", explicó Rubén Baraja. No tardó en alcanzar un acuerdo. A media mañana viajó a Gijón desde Madrid para ponerse, cuanto antes, al frente del equipo. Lo hizo tras ver complacida una petición: firmar por dos años. "Mi idea es tratar de llevar a cabo un proyecto. Necesitamos el tiempo suficiente para poder formar un equipo", subrayó ante la mirada cómplice de Miguel Torrecilla. El director deportivo fue quien le trasladó, en su coche, a El Molinón y, posteriormente, a Mareo, para dirigir su primer entrenamiento.

"Vengo con la ilusión de tratar de que el equipo se identifique con lo que la gente quiere. Nosotros somos los que tenemos que transmitirle al público esas ganas, ese ir a por el partido, ese querer ganar. Si lo hacemos, nos van a seguir. Si hay algo que es indiscutible en este club es que la masa social gana partidos", destacó el "Pipo", apodo por el que es conocido Baraja. "La plantilla no está en una buena racha de resultados y mi papel es liderar que ellos vuelvan a tener confianza, que se suelten, que tengan tranquilidad a la hora de competir para que tengan el rendimiento óptimo", subrayó a la hora de poner fin a la crisis de resultados rojiblanca. "Cuando un equipo entra en una racha inesperada, lo más importante es mandar un mensaje claro a la plantilla de lo que se quiere hacer. Tratar de responsabilizarse de la situación en la que está el equipo. Hay que cambiar la dinámica. Y creer en nosotros mismos. Este equipo tiene que sentirse anímicamente fuerte. Este año ya se ha estado en la zona alta. Se tiene que volver a creer", destacó. El nuevo entrenador del Sporting deberá encontrar soluciones a las numerosas bajas por lesión. Xandao y Lora han recibido el alta, peo Sergio y Rachid tienen difícil recuperarse y Calavera, Bergantiños y Álex López están prácticamente descartados para recibir al Tenerife.