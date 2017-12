Por un 2018 mucho mejor

"Acabamos 2017, que no ha sido un año, ha sido más bien para olvidar con el descenso y la clasificación que tenemos ahora. Pero hay que pensar que 2018 va a ser un año positivo ilusionante y que el equipo va a trabajar para conseguirlo, con trabajo y humildad va a llegar todo". Roberto Canella, como capitán rojiblanco, fue el encargado de lanzar ayer un mensaje positivo en nombre del vestuario del Sporting en la tradicional comida navideña, justo un día después de la derrota por 2-1 en Granada. "Pedimos a la afición que confíe", destacó Roberto Canella.

El Sporting, con la derrota en Los Cármenes, despide el año en mitad de la clasificación en Segunda, con 27 puntos, y tras cosechar al filo de la primera vuelta siete victorias, seis empates y siete derrotas. El equipo rojiblanco, que partía como uno de los favoritos al ascenso, está ahora mismo a cinco puntos del play-off , aunque la distancia podría aumentar el sábado en función de los resultados de los rivales.

Por eso ayer la comida de Navidad, pese a no atravesar un buen momento el equipo, sirvió para que el vestuario disfrutase de una jornada de unión, y también de concienciación para cambiar el rumbo el próximo año. La plantilla regresó el pasado miércoles tras el partido de Granada. Y ayer por la mañana se entrenó en Mareo, en la última sesión antes de afrontar una semana de vacaciones.

Roberto Canella, en nombre del vestuario, hizo autocrítica e incidió en que el análisis de la derrota en Granada no se debe centrar en la actuación arbitral. "Estuvimos contundentes en defensas, pero tenemos que tener más personalidad, porque no dimos muchos pases seguidos. Tenemos equipo para tocar mejor la pelota y hacer mejor las cosas", explicó el lateral de Pola de Laviana.

Aunque en la jornada de ayer aún permanecía algo de malestar en torno a la actuación arbitral en Los Cármenes. "La derrota fue un duro castigo porque estuvimos en el partido hasta el gol que nos meten en un córner. No queremos excusarnos en el árbitro, porque también fallamos nosotros como ellos a veces te dan y otras te quitan", explicó Canella antes de posicionarse en la jugada polémica del partido: "Creo que no fue penalti, que fue fuera del área la falta. El partido estaba para cero a cero, rompiéndose por momentos, y el penalti nos acabó matando".

Mercado de fichajes

Pese al amplio número de incorporaciones en las dos últimas temporadas, el Sporting sondea sumar más refuerzos en el mercado invernal. Canella se mantiene al margen y entiende que si las cosas no van por su cauce se trabaje ese apartado. Pero el capitán rojiblanco defiende que la actual plantilla está capacitada para revertir la situación y cumplir con el objetivo de devolver el Sporting a Primera. "Tenemos plantilla suficiente para sacar esto adelante, no es mi ámbito decidir si hay que fichar o no. Con la plantilla que tenemos voy a muerte, y creo que tenemos equipo suficiente para lograr el objetivo", destaca.