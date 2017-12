Los fichajes en invierno, "cuanto antes, mejor"

"Hay una partida pendiente para el mercado de invierno. Miguel Torrecilla está trabajando en esa situación". Javier Fernández deja en manos del director deportivo la responsabilidad de fortalecer la plantilla en el mes de enero. El club trabaja, principalmente, en reforzar el equipo con dos futbolistas. El puesto de extremo es la posición que se está valorando con mayor interés. No se descarta que pueda llegar más jugadores, pero para ello la prioridad es que se registre antes alguna salida. Quintero es el que cuenta con más papeletas para dejar el conjunto rojiblanco en las próximas semanas, aunque Miguel Torrecilla no ha recibido, de momento, ninguna petición de futbolistas que estén en disposición de cambiar de aires. A la vuelta de las vacaciones podría haber novedades con algún caso.

"¿Los fichajes? Cuanto antes, mejor", apuntó Javier Fernández sobre la llegada de caras nuevas que ayuden a conseguir el ascenso a Primera División. El presidente del Sporting reconoció, además, que el presupuesto apenas se ha trastocado por el imprevisto de haber tenido que dedicar una partida al cambio de entrenador. "Afecta poco. Incluso tenemos una opción de mandar parte a la temporada que viene", comentó sobre el montante de la operación para la salida de Herrera y la llegada de Rubén Baraja.

"La plantilla que había en verano parecía la mejor y los retoques serán consecuencia de algún jugador que no haya dado el rendimiento previsto", se limitó a señalar el máximo accionista, que quiso tener buenas palabras hacia el exrojiblanco Jony, que busca salir del Málaga. "Jony me parece un gran jugador pero la decisión no es mía. Hizo dos grandes temporadas en Gijón, seguramente hay posibilidades de que pueda venir pero no depende de nosotros, depende de la dirección deportiva", concluyó.