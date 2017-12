Baraja: "Estamos a tiempo de todo todavía"

"Desconectar a nivel mental era la premisa. Ahora se trata de reiniciar la actividad y hacerlo a buen ritmo". Rubén Baraja confía en que las vacaciones navideñas ayuden al Sporting a iniciar de la mejor manera posible el año. "Estamos a tiempo de todo", subrayó el entrenador rojiblanco tras el entrenamiento realizado esta mañana en Mareo, en el que comenzó a preparar el partido ante el Córdoba, del próximo seis de enero, para el que podría recuperar a Sergio. En cuanto a la apertura del mercado de invierno, el vallisoletano se muestra cauto. "Hay que tener paciencia. Se están valorando diferentes puestos y posibilidades", señaló sin querer pronunciarse por los puestos a reforzar ni personalizar en ningún nombre.

"La dirección deportiva tiene que hacer su trabajo y tenemos que confiar en ellos. Hay que tratar de ser certeros si hay alguna posibilidad interesante", comentó Rubén Baraja sobre los posibles fichajes, sin querer prodigarse demasiado. "No sabemos lo que pueda pasar. No es un mercado fácil. La premisa fundamental para las incorporaciones es, primero, que suba el nivel de competencia en la plantilla, y, segundo, que tenga ilusión en venir al Sportin. Que sea su primera opción. Queremos gente que crea en el proyecto", destacó el técnico. Respecto a la posibilidad de que Christian Salvador quede incorporado al primer equipo, Baraja señaló que es "una alternativa. Si fuera necesario no tendremos problema en subirle, como hicimos ya en el caso de Nacho Méndez o Juan Rodríguez".

En cuanto a posibles salidas, el entrenador del Sporting no descartó que se dé alguna, aunque dio prioridad a que se registre antes incorporaciones. "No hemos hablado con nadie. La plantilla es corta. Si hay algún jugador que pueda venir, se buscarán salidas. Me gustan las plantillas cortas y competitivas", concluyó.