El equipo vuelve hoy al trabajo pendiente de Sergio

La vacaciones navideñas se han acabado para el Sporting. El conjunto rojiblanco vuelve esta mañana a los entrenamientos en Mareo, a partir de las 10.30 horas. Rubén Baraja abrirá así la preparación del primer partido del año, en el que el equipo recibirá en El Molinón al Córdoba, el 6 de enero, a las 16.00 horas. El Pipo está pendiente de recuperar a algunos de los lesionados. Todas las miradas se centran en Sergio Álvarez, que vive el tramo final de su recuperación y aspira a reaparecer la próxima jornada tras casi dos meses en el dique seco.

Baraja ha citado a toda la plantilla en Mareo para la vuelta al trabajo con algún matiz para los futbolistas que han viajado al extranjero. El entrenador del Sporting ha otorgado cierto margen a Xandao y Quintero, que han viajado a Brasil y Colombia, respectivamente, durante las vacaciones navideñas, para poder reincorporarse al trabajo un poco más tarde que el resto de los compañeros. En principio se les espera, como muy tarde, mañana, sábado. Scepovic también cuenta con ciertas licencias para el viaje de regreso debido a la complejidad de los enlaces aéreos.

En el caso de Quintero, el defensa rojiblanco aprovechó su vuelta a casa para dejar clara su intención de completar la temporada en el Sporting. Así lo aseguró en una entrevista concedida al canal "Win noticias". "El periodo de descanso me servirá para recargar baterías y tomar impulso para conseguir las metas que tengo ahora en España. El Sporting es un club muy grande, la afición siempre te llena. Me recibieron de la mejor manera. Estoy muy contento y feliz de estar allí. Me siento adaptado. Me encuentro bien en Gijón", aseguró el defensa, a quien el club no le cierra la puerta en el capítulo de salidas.