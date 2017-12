Baraja pide paciencia para fichar

"Lo único que pido a los Reyes es poder trabajar con normalidad, hacer un buen partido ante el Córdoba y lograr los tres puntos". Rubén Baraja ve en la victoria el mejor regalo para el Sporting. El entrenador rojiblanco valora con reservas toda pregunta relacionada con la llegada de incorporaciones en el mercado de invierno, que se abrirá el próximo lunes. "Es un mercado complicado. La premisa fundamental es que los jugadores que vengan suban el nivel de competencia y que tengan la ilusión de incorporarse al Sporting, que sea su primera opción", subraya tras evitar nombres o demarcaciones a reforzar. "La dirección deportiva tiene que hacer su trabajo y nosotros confiar en él. Hay que tratar de ser certeros y tener calma y paciencia para encontrar lo mejor. No hay nada definido en cuanto a salidas y entradas, nos lo marcará el mercado", asegura.

El Pipo ha encontrado en casa a su primer fichaje. La vuelta a los entrenamientos de Sergio sitúa más cerca la reaparición del avilesino tras casi dos meses lesionado. "Viene de una lesión larga y tenemos que gestionarlo con cuidado. Poco a poco irá aumentando el ritmo y la intensidad. Las sensaciones que nos vaya trasmitiendo serán las que nos digan si puede jugar el primer partido del año", apunta un cauteloso Baraja. "Es un jugador importante no sólo por lo que puede dar a nivel de rendimiento y equilibrio. Aporta cosas diferentes. Por eso es importante recuperarle al cien por cien. No podemos precipitarnos", detalla sobre los plazos establecidos para que el canterano reciba el alta.

"No voy a entrar a valorar nombres", avisa el entrenador del Sporting cuando se le insiste sobre posibles fichajes y sale a la palestra el nombre de Jony. El Pipo se limita a dejar claro que "no queremos a jugadores que vengan aquí solamente para seis meses. Queremos jugadores que crean en el proyecto y para eso es fundamental el hambre y las ganas por venir". En cuanto al capítulo de salidas, Baraja asegura que "los jugadores que hay aquí tienen un muy buen nivel" y valora a Quintero y Viguera "como dos componentes más de la plantilla. En este momento contamos con todos". En cuanto a Xandao, puntualiza. "No ha tenido minutos, venía de una lesión y tenemos que verlo y valorarlo todavía. A partir de ahí, iremos decidiendo", detalla.

Rubén Baraja traslada la sensación de que quiere todavía empaparse un poco más de lo que tiene en la casa antes de cerrar la plantilla y deja también en el aire si Cristian Salvador dará el salto definitivo al primer equipo o seguirá en el filial. "Está arrastrando una lesión, no podemos valorarlo ahora mismo. Es una de las alternativas que nos planteamos porque está haciendo un gran trabajo en el filial", comenta sobre el zamorano.

En lo que no tiene duda el entrenador del Sporting es en la importancia de crecer en casa en un mes con tres partidos en El Molinón. "Es donde debemos ser sólidos y fuertes. Tenemos que jugar en El Molinón con lo que eso significa: una afición que va a apretar y empujar, que se vuelca con el equipo. Ellos saben que estamos a tiempo de todo. Su apoyo es fundamental para los jugadores", concluye el entrenador del Sporting.