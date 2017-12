Sergio: "Imagino que estaré disponible ante el Córdoba"

"Estoy muy contento de volver a entrenarme. Llevaba muchas semanas parado. El ritmo que tienen mis compañeros es superior. Cuesta un poco, pero estos entrenamientos dinámicos me vienen bien para ir cogiendo ritmo competición". Sergio Álvarez celebra su regreso tras casi dos meses lesionados y valora con optimismo su posible participación en el primer partido del año, ante el Córdoba. "Si me entreno toda la semana imagino que estaré para jugar. Baraja decidirá. Me voy a exprimir para estar en mi nivel más alto lo antes posible", asegura el avilesino

"Duele más estar fuera y no poder ayudar. Si estás en el campo por lo menos sufres con tus compañeros. Siempre he defendido esta plantilla. Con las ganas y la calidad que hay en el vestuario hay equipo para estar arriba", afirma Sergio sobre mala dinámica que acumuló el equipo en su ausencia. "Siempre que hay un nuevo técnico todos nos activamos un poco más. En todo caso, el compromiso y la actitud en esta temporada están siendo altos. Estamos en una situación que nadie quiere en Gijón y tenemos capacidad para darle la vuelta", comenta el rojiblanc"o.

Sergio espera que el relevo en el banquillo ayude a recuperar la regularidad. "Nos ha insistido en que juguemos como equipo, que seamos un bloque sólido en defensa. Hay que tener un orden y no rompernos como equipo", señala sobre las directrices del Pipo. El canterano no cree que su ausencia haya sido uno de los motivos de la mala racha. "No creo que sea tan determinante. Las plantillas están hechas por veintitantos futbolistas. El nivel de jugadores es parejo. No lo achaco a mi ausencia, lo achaco a una dinámica negativa de la que es difícil salir", sentencia.

En cuanto a los deseo para el nuevo año, Sergio señala que "pido salud para mis compañeros y para mí. A partir de ahí somos los que tenemos que trabajar para sacar la situación adelante con profesionalidad".