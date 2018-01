Mariño: "Ya fallamos bastante en El Molinón"

"Delante de nuestra gente no podemos fallar más". Diego Mariño, portero del Sporting, da una importancia capital a este mes de enero en el que el Sporting jugará tres partidos como local. "Ya hemos fallado bastante en El Molinón y no se nos pueden escapar más puntos si queremos estar arriba y conseguir los objetivos", señala el portero gallego del Sporting. Diego Mariño entiende que "este mes es importante por los tres partidos que tenemos en casa, que creo que pueden ser vitales y nos van a marcar cuál puede ser el camino de lo que queda de temporada". Mariño hace también una lectura positiva de tener que jugar en casa tres de los próximos cuatro partidos: "Es algo que tenemos presente y que nos puede beneficiar. En casa tenemos que ser fuertes y no se pueden ir más puntos de El Molinón".

En una fecha tan señalada es inevitable preguntarle al portero que les pide a los Reyes Magos. Mariño separa el plano individual del colectivo. "En lo personal les pido salud, que me respeten las lesiones y que todo siga como está saliendo porque creo que tampoco puedo pedir mucho más", confiesa. Otra cosa bien distinta es lo que incluye Mariño en su carta a las majestades de Oriente para el equipo: "En lo colectivo sí que les pido puntos, que nos traigan muchos puntos, que son lo que necesitamos para conseguir el objetivo y, sobre todo, que nos traigan una buena línea, buenas dinámicas y que las lesiones, con las que no hemos tenido mucha suerte, no respeten". El gallego condensa este largo deseo en una sola petición. "Que nos den ese empujoncito que nos falta para estar arriba", sentencia.

Mariño tiene tiempo para analizar al primer rival de los rojiblancos en 2018 y no se fía de un equipo que viene de infligir una importante goleada al Reus. "Vienen de una mala racha, pero en el último partido consiguieron ganar 5-0 a un rival muy difícil", advierte antes de reconocer que "no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero es un gran equipo". Por si acaso, el guardameta propone "esperar al mejor Córdoba". En todo caso, matiza que "lo importante es pensar en nosotros, tener las ideas claras, porque también somos muy buenos" y concluye su exposición.