Baraja: "Jony genera una conexión emocional"

Como si tuviera la desconfianza de que no se cumpliesen sus deseos si los hace públicos, Rubén Baraja mantiene el suspense sobre su carta a los Reyes Magos. "Lo más importante es salud para poder disfrutar de esta profesión y de esta oportunidad que tengo en Gijón", se limita a desear el entrenador del Sporting que hace extensiva su petición a sus futbolistas: "Me conformo con eso y con que toda la plantilla esté disponible". Lo que dice Rubén Baraja es si ha pedido también la cesión de Jony al Málaga. Visiblemente incómodo con las preguntas sobre posibles fichajes, Baraja muestra su mejor regate al detallas que "si hay alguna posibilidad que pueda servir para hacer crecer el nivel del equipo y que haya mejor competencia, estamos abiertos a esa posibilidad". Baraja intenta salir por la tangente ensalzando su apoyo a los futbolistas que ocupan ahora mismo su vestuario. "Estoy contento con la actitud de los jugadores, con las ganas que tienen", subraya.

El cambio de orientación sale incompleto y las preguntas ponen ya sobre la mesa el nombre de Jony, cuya salida del Málaga parece inminente. "Jony es un jugador, como otros muchos nombres que pueden estar saliendo, que se vinculan a un equipo que quiere estar arriba", admite el preparador rojiblanco antes de vincularlo al fin como una posibilidad de futuro: "Es un chico que ha estado aquí, que es muy querido y eso genera una conexión emocional con el público y con sus excompañeros".

El entrenador del Sporting parece interpretar este mercado de invierno como una buena oportunidad de volver a generar entusiasmo en el sportinguismo. Para ello, además de fichajes, harán falta buenos resultados. "Buscamos generar ilusión, mejorar el nivel y que eso genere expectativas positivas, ésa es la idea en este difícil mercado", explica. Baraja que aún tiene reciente su etapa como futbolista asume que los fichajes de enero tienen un porcentaje de acierto muy inferior a los de verano. El entrenador lanza también un mensaje dirigido a la planta noble, donde se llevan las negociaciones: "Tenemos que creer que somos capaces de encontrar jugadores que nos den un salto de calidad". El técnico, a pesar de que esta semana se ha reunido con Baraja para analizar las opciones del mercado y las necesidades de la plantilla, no se muestra ansioso por la llegada de nuevos futbolistas. "Soy paciente, no es algo que me quite el sueño", asegura antes de completar la frase asegurando que "lo más importante para mí es pensar en el partido del Córdoba, lo que me preocupa son los puntos".

La realidad, como no podía ser de otro modo, es que Baraja si tiene diseñados en la cabeza los movimientos que le gustaría que se produjeran en este mercado y lo deja claro con su convocatoria para el encuentro de esta tarde, cuando deja fuera de la lista a Xandao, Rachid, Quintero y Borja Viguera, futbolistas cuya salida el club vería con buenos ojos. "Buscamos gente que nos de polivalencia, como es el caso de Juan Rodríguez, que te da variantes", argumenta el técnico sobre estas ausencias en la lista. Para acreditar el contenido de su discurso, Baraja esgrime que "trabajamos para que todo el mundo se sienta partícipe y luego yo tengo que elegir".

Ni siquiera en los casos de Borja Viguera y de Quintero, que no han encontrado hueco en ninguna de sus tres convocatorias, Baraja vincula sus ausencias con la búsqueda de una salida. "Cuento con todos los jugadores que tengo en la plantilla, pero quiero gente que sume, que trabaje y que no se rinda", responde Rubén Baraja, con un mensaje que tiene un contenido interesante. La conclusión del técnico es aún más contundente: "Todo el mundo le tiene que dar valor a entrar en una convocatoria del Sporting, no olvidemos que estamos en un equipo importante y que la competencia es alta".