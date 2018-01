Doble cita en El Molinón

Los buenos aficionados sportinguistas están de enhorabuena, pues este próximo fin de semana serán dos los partidos que podrán disfrutar a la vera del río Pilés. Por supuesto y por encima de todo, está el primer equipo, el del ´Pipo´ Baraja, que el sábado en un horario un poco más racional de a lo que nos tienen acostumbrados, se enfrentará a un Alcorcón que ocupa uno de esos puestos de la clasificación que definen lo que en el argot se conoce como ´zona templada´.



El equipo sportinguista afronta así el reto de encadenar dos victorias consecutivas en su feudo ante un rival a priori asequible. Pero mucho cuidado con confiarse. Pues los ´alfareros´ son ya veteranos en Segunda (esta es su séptima temporada consecutiva), aunque su entrenador Julio Velázquez, con sólo 36 años, sea uno de los técnicos más jóvenes de la categoría. Y tanto el míster de origen salmantino como sus jugadores, saben perfectamente que el mejor modo para sumar los puntos que les faltan para certificar la permanencia, es no dejar todo el trabajo para el final de la competición, cuando los nervios pueden jugar muy malas pasadas, tanto a los de arriba como a los de abajo.



Es además el Alcorcón un equipo con números muy similares tanto cuando actúa como local en el Estadio de Santo Domingo, como cuando lo hace como visitante. De este modo, hasta la fecha atesora tres victorias en su estadio y otras tantas lejos de él. No es de esperar por ello un rival que dé las mismas facilidades defensivas que dieron los últimos dos conjuntos que visitaron Gijón.



Apenas con tiempo para que se recupere el siempre impecable césped de El Molinón (no hace falta mirar muy lejos para ver campos que parecen de cualquier cosa menos de fútbol) y con la afición esperemos que celebrando seguir en plena ´remontadona´, el domingo a las doce del mediodía, el filial rojiblanco entrenado por José Alberto, buscará auparse a lo más alto de la clasificación, para lo cual habrá de derrotar al líder de la categoría, el Mirandés.



¡Qué mejor ocasión pues para ver en primera persona si de verdad hay cantera en Mareo! La entrada además será libre para los socios, por lo que se espera gran presencia de público. Los ´guajes´ sin duda lo merecen después de la impresionante temporada que están llevando a cabo.



Aún es muy pronto para echar las campanas al vuelo, pero en algún sector del sportinguismo comienza a anidar un sueño: el de ser capaces de celebrar dos ascensos. Aunque para ello, quizás sería importante que desde el propio seno del club, se apostase por esa posibilidad. Y eso pasa por el mercado de invierno. Y no sólo para el primer equipo. Parece complicado con todo que José Alberto vaya a recibir refuerzos y seguramente se tendrá con contentar con poder disponer de toda su plantilla. Que no es poco.



Por lo que respecta al primer equipo, sí que habrá llegadas. Lo que no está muy claro es si habrá alguna salida. Pero éstas preocupan menos al sportinguismo que mira con ilusión la vuelta del hijo pródigo, Jony Rodríguez, quien ha dado un paso adelante para volver a vestir de rojiblanco, al acceder a perdonar parte de su ficha con tal de ponerse a las órdenes de Baraja. Un gesto que le honra aunque lo que al final dirá si su fichaje fue bueno o no, serán sus números sobre el campo.



Con la presumible incorporación de Jony, quedaría pendiente por ver si Torrecilla es capaz de fichar a un central que pueda acompañar a Barba. El italiano, sin ser tampoco Luis Hernández o Bernardo, es el único de los cuatro centrales traídos en verano que está respondiendo a las expectativas creadas. Y puede que con una pareja de baile más fiable a su lado pudiera incluso superarlas.



Volviendo al inicio, fin de semana por tanto con doble cita para la afición sportinguista. Y lo normal en estos casos es aspirar a lo máximo, que sería el lograr sendas victorias. Tampoco estamos pidiendo subir al Angliru en playeros y camiseta, ¿verdad?





Post Scriptum: ¿habrá charla entre Baraja y José Alberto de cara a las respectivas convocatorias, o dando por hecho que siempre la hay, será ésta más "especial"?