Álex Pérez valora como "positiva" la llegada de Jony al Sporting

"Se está hablando mucho de ello y va a ser algo positivo. Todo lo que venga será positivo porque mejorará al equipo". Álex Pérez recibe con los brazos abiertos a Jony, que en las próximas horas se convertirá en el primer refuerzo del Sporting en el mercado invernal. El central rojiblanco considera que "todo lo que sea aumentar la competencia es bueno" y pide centrarse en el partido del sábado ante el Alcorcón. "Venimos de ganar en casa y ahora hay que volver a hacerlo. Es importante para hacer un llamamiento a la afición y también para aumentar nuestra confianza", subraya el madrileño.

"Soy defensa y me tomo como algo personal volver a dejar la puerta a cero", afirma Álex Pérez, que reconoce la necesidad del equipo en volver a mostrar la solidez defensiva que tuvo en los primeros compases de la temporada. "Si lo hicimos entonces podemos volver a conseguirlo", subraya, convencido de que el Sporting ofrecerá el sábado, ante el Alcorcón, menos facilidades que hace una semana, ante el Córdoba.

Álex Pérez también lanza un mensaje tranquilizador respecto al estado de Nacho Novo, del que fue compañero en el Huesca y en el Carolina RailHawks estadounidense. El gallego sufrió un infarto la pasada semana. "Hablé ayer con él por teléfono y gracias a Dios está mejor. Parece que todo se ha quedado en un susto. Está un poquito débil y necesita tiempo para recuperarse. Es muy amigo mío. He pasado mucho tiempo con él y le tengo mucho cariño. Al volver a escucharle me he quedado un poco más tranquilo", explica.