Un puente hacia el cielo

Con un Puente (Don Julio) contemplando al equipo de sus amores desde el cielo, el Sporting buscará frente al Alcorcón seguir dando pasos sobre su particular puente. Ese que sirve para llevar a final de temporada a los más virtuosos desde la Segunda División hacia el cielo de la Primera. Seguro que no será precisamente un puente de plata el que los alfareros estén dispuestos a ofrecer a los de Baraja en su visita a El Molinón. Pero ningún sportinguista perdonaría a su equipo que se produjese un ´alcorconazo´. Y menos con el subidón de adrenalina que ha supuesto en buena parte de la afición la vuelta del hijo pródigo: Jony.

Sin lugar a dudas la llegada del ex jugador rojiblanco y su entrada en la convocatoria, es un aliciente añadido para acudir al municipal gijonés. El cangués viene con muchas ganas de reencontrarse cuanto antes con el que fuera su público y casi se da por hecho que tendrá oportunidad de hacerlo contra el Alcorcón. Sería eso sí una sorpresa mayúscula que fuera de la partida en el once inicial. Lo más lógico y probable es que disponga de 20-30 minutos en la segunda parte.

Por otro lado no ha dejado de llamar la atención el estado físico que en apariencia ofrece el jugador cedido por el Málaga. Y es que nunca se le había visto tan delgado. Buena señal que invita al optimismo a la hora de pensar en una rápida inclusión entre los titulares que Baraja pudiera mandar al campo en Lugo. Pero mejor no anticiparnos a los hechos y centrarnos sólo en el presente más inmediato.

Porque tampoco quizás sea el momento de echar la vista al pasado. Si lo hiciéramos, cabría preguntarse cuál es el mérito de dejar libre a un jugador para acabar pagando por su cesión lo que no se quiso poner sobre la mesa en su día. El colmo de los despropósitos sería ya el que el Sporting pudiera incluso terminar por pagar un hipotético traspaso. Ojalá fuera así si eso significara que se asciende a Primera, pero sería para incluirlo en la extensa lista de desatinos que atesora este Real Sporting (Sociedad Anónima Deportiva para desgracia de todos los sportinguistas) en los últimos 25 años.

Así que no queda otra que atender únicamente al partido contra el equipo madrileño, esperando que como contra el Córdoba, los tres puntos se queden en casa. Y a poder ser con algo menos de sufrimiento y con algo más de juego. Aunque a la postre en esto del fútbol casi siempre el fin justifique los medios.

Por lo visto durante los entrenamientos de la semana, no sería de extrañar que Baraja optara por repetir el once del partido contra los andaluces. Pero ya se sabe que a muchos entrenadores les gusta no pocas veces dar alguna que otra sorpresa, si bien el Pipo no parece por el momento de ese tipo de técnicos.

Ganar o ganar y seguir remando. Esa y no otra es la cuestión. Una victoria que tendría como no puede ser de otro modo una dedicatoria muy especial para el gran Maestro del periodismo que desde el cielo, no dejará nunca de escribir su Fondo Norte. Atento Esuperio. Próxima parada, Capuchinos.



Post Scriptum: con Jony como primer refuerzo y reconociendo el míster rojiblanco que su presencia no es la solución a todos los males, ¿cuál es la prioridad número uno en la agenda de Torrecilla?