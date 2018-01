Quintero contempla ahora abandonar el Sporting

"Conseguí jugar siete u ocho partidos en el inicio de la temporada, pero no he tenido la continuidad necesaria". Juan Quintero aprovechó su participación en un programa de radio colombiano para hablar de su situación en el Sporting. El defensa rojiblanco, que hace unas semanas expresaba su deseo de continuar a Gijón, se muestra ahora abierto a valorar cambiar de aires. "Me siento muy bien de forma y en lo táctico. Por ahora estoy en el Sporting, pero si se abre una puerta para tener continuidad fuera de aquí sería muy bueno. Mi representante evalúa otras posibilidades", confesó durante la emisión del programa "Taquito con Marino".