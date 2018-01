En una semana donde el indiscutible protagonista fue el 4x4 de los 'siete magníficos' del Angliru, el Sporting de Baraja ha certificado su particular 3x3. Y es que con la victoria lograda frente al Alcorcón, Baraja suma su tercera victoria consecutiva en los tres partidos que ha disputado en El Molinón. Se da además la circunstancia de que han sido tres triunfos a razón de tres goles por encuentro. Por tanto 3x3, nueve goles y lo que es más importante, nueve puntos.

A partir de este dato tan objetivo como irrefutable, se podrán discutir otros aspectos más subjetivos como el juego desplegado o la entidad de los rivales. Pero los puntos no nos los quita nadie.

Contra el Alcorcón el míster rojiblanco al contrario de lo que acostumbran muchos colegas de profesión, incluido su predecesor en el cargo, dejó las sorpresas para mejor ocasión y repitió el mismo once que apenas una semana antes había doblegado al Córdoba. Y visto lo visto, nadie podrá negarle su acierto.

El Sporting salió desde el primer minuto a por el partido. Buscó hacerse con el control del balón y esperar que con éste, las ocasiones acabaran por llegar. Y así fue. Una falta botada por Carmona desde el lateral del área grande, sirvió para que Dorca introdujera el balón en su propia portería en una ´peinada´ de cabeza soberbia. No se había llegado siquiera al minuto 25 del partido y una vez más, el Sporting lograba poner éste muy de cara a sus intereses.

Y si hasta entonces el Alcorcón apenas había inquietado, desde ese momento pasó aún más desapercibido si cabe sobre el césped de El Molinón.

Pudo llegar el Sporting con mayor ventaja al descanso, de no haberse anulado a la media hora de juego un gol a Carlos Castro, por un fuera de juego inexistente. O si Isma no hubiese fallado clamorosamente al borde del descanso, el pase de la muerte en un contrataque de los que sirven para cerrar un partido.

Quien no falló el pase en otra contra, ya iniciado el segundo tiempo fue el mencionado Carlos Castro. Balón abierto y medido al espacio donde Carmona se ofrecía completamente solo. El mallorquín agradeció la asistencia y puso la pelota donde hay que ponerla. 2-0 y la sensación en la grada de que sólo una ´pájara´ local podría comprometer el resultado final. No la hubo. Aunque por si acaso Mariño ahí estuvo con una soberbia intervención (otra más en lo que va de temporada), para no dar lugar al sufrimiento cuando quedaban apenas 10 minutos.

Para entonces, Jony, ya hacía tiempo que se había reencontrado con su afición. Tampoco aquí Baraja dio lugar a las sorpresas e introdujo al extremo zurdo de Cangas cuando quedaba media hora por jugar. Antes ya había tenido que realizar un cambio por la lesión de Calavera. Según se ha sabido después del partido, el jugador cedido por el Eibar, sufre una rotura fibrilar por la que deberá estar apartado de los campos un mínimo de tres semanas.

Volviendo a Jony, se le vio como era de esperar muy participativo, moviéndose por ambas bandas. Si alguien tenía dudas sobre su estado de forma, éstas habrán quedado completamente disipadas. Tema distinto será lo que pueda tardar en recuperar el ritmo de la competición. Pero aun así, no sería de extrañar que pudiéramos verle en Lugo dentro del once titular.

En definitiva partido aún más sencillo de lo que los más optimistas auguraban antes del mismo. Tan sencillo como fue el tercer gol, obra de Santos, en un fallo imperdonable del portero alfarero.

No cabe duda de que quedan algunas deficiencias por limar, como ya en su día reconocía Herrera. Habrá por ejemplo pocos partidos en los que un equipo disponga de tantos saques de esquina como dispuso el Sporting, sin apenas crear peligro en ninguno de ellos.

Sin embargo, también es cierto que algunas cosas parecen haber cambiado. Como el hecho de que el equipo no renuncie al balón con independencia del marcador.

Ahora, al igual que el fin de semana pasado, habrá que esperar a que concluya la jornada para ver en qué medida estos tres puntos logrados frente al Alcorcón, sirven para aproximar a los rojiblancos a la zona de privilegio. Con algún equipo esa distancia a día de hoy ya se ha recortado.

Pero será en Lugo donde el Sporting se enfrente a su verdadera prueba de fuego: lograr la tercera victoria consecutiva. Sería la prueba definitiva de que este equipo ha recobrado el pulso a la competición, por más que algún agorero lo hubiese querido ya dar por muerto. Y es que hasta el más experto forense puede equivocarse. No hace falta recordar la última vez que esto se produjo.

Post Scriptum: con Scepovic una semana más en el dique seco, justo es preguntarse si Herrera tenía o no tenía razón. A Paco lo que es de Paco. Por ello y recordando a Don Julio Puente, "si pregunto, ¿molesto?"; ¿qué posición es la que Esuperio y Torrecilla ven como prioritaria para reforzar esta plantilla?