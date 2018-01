Jony alista a la afición

"He sentido nervios. Ha sido una sensación indescriptible". Jony se convirtió en uno de los grandes protagonistas del triunfo del Sporting ante el Alcorcón sin necesidad de ser titular ni de marcar ninguno de los tres goles. El cangués, en su vuelta al lugar en el que explotó como futbolista, fue aclamado por la afición desde que se bajó del autocar hasta que abandonó El Molinón. El sportinguismo terminó entusiasmado con el triunfo y con volver a tener a uno de los suyos en casa. "El regreso ha sido muy emotivo. No sabía que la gente me tenía tanto cariño", comentó el rojiblanco, desbordado ante tanto afecto.

"Iba a pedir el cambio a los cinco minutos de entrar, pero me dio vergüenza", comentó Jony. No lo dijo en tono de broma. "Me pegaron un rodillazo en la espalda y me quedé tieso. Le estaba comentando a los compañeros que ojalá el árbitro pitara ya el final", detalló el cangués, que espera estar recuperado para la visita al Lugo. "He visto prácticamente todos los partidos del Sporting y creo que éste ha sido el más completo", añadió respecto al solvente triunfo ante el Alcorcón.

Jony pudo añadir un gol a su reestreno con el Sporting un día después de hacerse oficial su cesión, procedente del Málaga. El rojiblanco protagonizó un envío a puerta que fue envenenándose y estuvo cerca de batir a Casto. "No te voy a engañar, quería centrar a Santos", reconoció.

Jony también valoró la destitución de Míchel como técnico del Málaga. "Son cosas del fútbol. Tomé la decisión de salir y estar aquí y no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de ello", sentenció el asturiano ante la posibilidad de haber reconducido su situación en el club andaluz con otro entrenador. El Sporting se entrena esta mañana en Mareo, a partir de las 10.00 horas, y mañana la plantilla tendrá jornada de descanso.