Santos hereda el ritmo goleador de Villa y Scepovic

Michael Santos está en números de suceder a Villa y Scepovic, los últimos goleadores del Sporting que alcanzaron la veintena de tantos. El uruguayo abrió la segunda vuelta con un nuevo tanto que eleva a once su cuenta particular. Además, encadena cuatro jornadas marcando, detalle que coincide además con la llegada de Rubén Baraja al banquillo. El Pipo no ha dudado en situarle como delantero centro y de acompañarle, siempre, de otro punta. Ante el Tenerife y el Granada fue junto Scepovic. En los dos últimos encuentros, frente a Córdoba y Alcorcón, Castro ejerció de socio del charrúa. El ritmo goleador de Michael Santos se sitúa entre Villa y Scepovic en las temporadas en las que brillaron los dos últimos grandes artilleros rojiblancos. Villa sumaba a estas alturas del campeonato diez de los veinte goles con los que finalizó la 2003-04. Scepovic, por su parte, acumulaba ya dieciséis de las veintitrés dianas con las que despidió la temporada 2013-14. Santos, con once tantos, sigue los pasos de ambos.

Lo que parece complicado es alcanzar un trofeo "Pichichi" en el que Jaime Mata, futbolista del Valladolid, va muy bien encaminado. El atacante del conjunto pucelano volvió a marcar esta jornada y lleva ya 19 goles, ocho más que el uruguayo del Sporting. El Sporting no logra el trofeo al máximo goleador de la categoría desde los tiempos de Quini. Santos, que celebró su tanto ante el Alcorcón simulando escanciar un culín de sidra, en un bonito guiño a la afición y cumpliendo así su compromiso con LA NUEVA ESPAÑA, es uno de los jugadores cuyo compromiso expira a final de temporada. El delantero uruguayo está cedido por el Málaga, club que no tiene ninguna opción contractual de recuperarle durante el mercado de invierno. Santos ha dejado caer ya su interés en alargar su estancia en Gijón una vez finalice la temporada.