La hoja de ruta marcada por el técnico José Alberto López no varía pese a alcanzar el liderato. Cabeza fría y pies en el suelo para seguir trabajando. Así, su única meta se encuentra en el duelo que les medirá el próximo sábado (Mareo, 16.15 horas) frente al Leioa. "Estamos disfrutando muchísimo y seguiremos disfrutando, no tengo palabras para describir esta temporada", afirmó en la sala de prensa de El Molinón. El sueño de alcanzar el liderato ya estaba en sus manos, al igual que el de alcanzar los 45 puntos que se marcó el filial al comienzo de la temporada para lograr la permanencia.

Un objetivo que ya se da por cumplido y que abre ahora el abanico para luchar por una cota de privilegio como podría ser el play-off de ascenso. Se ha ganado con crecer el papel de candidato ya que en el duelo de ayer superó al líder en "un partido en el que fuimos justos vencedores, nos impusimos en todos los aspectos y, pese a que las expulsiones condicionen, fuimos mejores once para once y once para diez".

José Alberto López se queda "sin palabras" para definir la trayectoria de sus pupilos a los que considera que "son muy grandes". "Para nuestros jugadores era un partido muy válido en la formación de cara al futuro, nunca ha entrado en el juego del rival y solo se han preocupado del fútbol, que es lo que importa", comentó sobre el juego de contacto del Mirandés.

El conjunto que dirige Pablo Alfaro felicitó en voz de su técnico al Sporting B y ya le considera uno de los rivales en la lucha por el primer puesto. "Tienen muchas virtudes y estoy seguro de que va a estar luchando en los primeros puestos hasta el final", aseguró el zaragozano.