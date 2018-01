El agente de Scepovic se reúne con Torrecilla

Mela Kodro, agente de Stefan Scepovic, visitó Mareo durante la mañana de ayer para reunirse con Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco. El representante del futbolista evitó valorar el encuentro más allá de "una reunión de trabajo" y no quiso concretar si el nombre del delantero serbio estuvo sobre la mesa durante su cita con Torrecilla, o si su presencia se debía sólo al estudio de otros futbolistas candidatos a reforzar al conjunto gijonés en el mercado de invierno.

Scepovic no atraviesa su mejor momento. Se quedó en el banquillo la pasada jornada y sumó su segundo partido consecutivo sin ser titular. Su vuelta a Gijón no marcha como todo el mundo esperaba, ya que superado el ecuador del campeonato sólo lleva cuatro tantos en Liga y otro en Copa, por los dieciséis que acumulaba a estas alturas en la extraordinaria campaña que protagonizó en la 2013-14, en la que firmó veintitrés tantos al final de la campaña. Baraja apostó por dar entrada a Castro en el lugar del serbio y el de Ujo respondió con un gol. Castro repitió en el once la pasada jornada con una actuación destacable.