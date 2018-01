"Villa me dijo que hiciera lo posible por ascender"

- La sensación era la de que venía con la lección bien aprendida, ¿quién le asesoró?

-Bueno, he hablado con gente que ha estado aquí, que está ahora, con gente del entorno? gente que te da una opinión diferente de la que puedas tener. Es cierto que hay muchas cosas de este proyecto que, ya desde fuera, me parecían muy destacables y que comparto, como es que aquí es muy importante dar una oportunidad a los chicos de la casa que den buen nivel, la gente cree en eso y yo también creo. Otra cosa que para mí es clave es tratar de que la gente conecte con el equipo, me gusta que el aficionado pueda venir a ver el entrenamiento diario.

- ¿Habló con el Guaje Villa?

-Sí, fue una de las personas que me mandó un mensaje muy cariñoso porque tengo una relación muy especial, hemos sido compañeros en el Valencia y en la selección y es un futbolista al que admiro mucho. En su mensaje me dijo que había que hacer todo lo posible para que el Sporting vuelva a estar en Primera. Él ama al Sporting de Gijón y quiere que le vaya bien.

- ¿Le ha pedido mucho a Torrecilla?

-Es curioso, pero nunca había tenido contacto con él. Conocía el magnífico trabajo que hizo en el Celta. Me sorprendió recibir una llamada del Sporting, porque suele haber un contacto previo y esto se solucionó de la noche a la mañana. No soy una persona de pedir mucho, soy un hombre de club. Cuando pido algo es porque realmente pienso que hay para mejorar cosas, pero también tengo que adaptarme a lo que es un club de Segunda División.