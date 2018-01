Lugo: ir, jugar y vencer

Las semanas con victoria no hay duda de que transcurren con mayor alegría. No digamos ya cuando encima el filial se apunta a la fiesta, aupándose nada menos que al liderato de su grupo en Segunda B. En realidad son los guajes de José Antonio los que están dando las mayores alegrías en lo que va de temporada a la afición sportinguista. Porque el primer equipo, a pesar de sus últimas dos victorias consecutivas, a estas alturas de temporada no está ni mucho menos ocupando una de esas dos posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria. Porque ese era el objetivo y no otro, conviene recordar. En plena cuesta de enero todavía estamos pagando las "deudas" contraídas en noviembre y diciembre.



Aun así, el optimismo que se respira en el ambiente es inevitable. Los nueve puntos logrados de doce posibles desde que Baraja asumiera las riendas del equipo, invitan a mirar al futuro más inmediato con mayor fe de la que hace bien poco se depositaba en la plantilla confeccionada por Torrecilla para el anterior entrenador Paco Herrera.



Son muchos los que opinan que el llamado ´efecto Baraja´ es un hecho irrefutable y del que quedó especial constancia en el último encuentro frente al Alcorcón. Sin embargo, no faltan quienes prefieren aguardar a lo que pudiera acontecer en el Anxo Carro, antes de lanzar definitivamente las campanas al vuelo.



Serán más de 1500 sportinguistas los que viajarán a Lugo con un único lema grabado a fuego en sus bufandas: ir, jugar y vencer. Tan fácil y tan difícil como esto. Fácil casi siempre cuando se hacen las cosas bien. Difícil cuando por el contrario se hacen mal.



No es el Lugo un equipo que se le dé históricamente mal al Sporting, pero los tres puntos de ventaja que ahora mismo disfrutan los gallegos sobre el equipo de Baraja, deberían servir para cualquier cosa menos para confiarse con las estadísticas. Porque son esos mismos números los que dicen que en todo lo que va de temporada, el Sporting ha ganado únicamente dos partidos fuera de su feudo: en Tarragona y León. ¿Será la tercera en Lugo? ¿Será necesario para ello volver a mantener la portería a cero?



Hablando precisamente de mantenerse en la portería, lo que sí sabemos con certeza (nunca total en esto del fútbol) es que Mariño será rojiblanco hasta el 2022. A priori una muy buena noticia, aunque haya quien quiera ver de inmediato a Dani Martín como portero titular del Real Sporting. Pero nada mejor que el que haya competencia en un equipo en todas sus posiciones. Y cuanto más dura sea, mejor aún.



Volviendo al partido del sábado, salvo el cambio obligado por la lesión de Calavera, no sería de extrañar que Baraja repitiera con el resto de jugadores que saltaron al césped de El Molinón en las dos últimas jornadas. Y para sustituir al lateral tarraconense, que volviera a decantarse por Juan Rodríguez, a pesar de la vuelta a la normalidad en los entrenamientos por parte de Lora. De hecho habrá que esperar a la convocatoria para ver si Baraja incluye siquiera en la misma al de Móstoles u opta por el canterano Montoro. Pero por supuesto si hay alguien que pudiera irrumpir en el once titular, ese sería Jony. Visto su rendimiento y su condición física en los minutos que disputó frente al Alcorcón, parece hasta lo más probable.



Podríamos así volver a ver un 4-4-2 con Mariño en portería; defensa para el mencionado Juan Rodríguez junto a Barba, Alex Pérez e Isma López; centro del campo con Carmona, Sergio, Bergantiños y Jony; y línea de punta para Castro y Santos.



Como siempre, lo importante sea cual sea el once (con sus correspondiente cambios durante el encuentro), es que el equipo se vuelva de Lugo con los tres puntos bien guardados en el maletero del autobús rojiblanco. Que así sea.





Post Scriptum: en las dichosas redes sociales que casi todo lo saben, se ha filtrado que el Oviedo dejaría sin vender 600 localidades correspondientes a la zona reservada para la afición visitante de cara al próximo derbi. ¿Ha llamado siquiera alguien del club rojiblanco para preguntar por una hipotética disponibilidad de las mismas, más allá de las 1200 entradas a 25€ ya comprometidas desde el partido de ida?