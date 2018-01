Baraja:"Ganar en casa te mantiene ahí, pero la diferencia está en ganar fuera"

"Este partido es muy importante para nosotros". Rubén Baraja fija la trascendencia de este desplazamiento para que nadie quede desavisado. "La idea es que nuestro punto de referencia sea este partido de Lugo", explicar el entrenador del Sporting tras matizar que "el partido de Granada llegó demasiado pronto y no lo consideró una gran referencia".

El técnico rojiblanco se ha pasado la semana dando valor a este encuentro y no se esconde al dejar claro que "ganar en casa te mantiene cerca de arriba, pero la diferencia está en ganar fuera". No se trata de presionar a los futbolistas, el objetivo, más bien, es "ir fuera con la misma ambición que nos ha permitido tener esta evolución en El Molinón". Eso no impide avisar de la exigencia que supondrá superar al Lugo, al que considera "un rival directo". Baraja remarca que "lo que más me preocupa es que los futbolistas sientan la confianza de que pueden competir contra cualquiera".

Otro aliciente que ofrece este desplazamiento es la mayor oleada de la Mareona en esta temporada: "Nos hace tener mucha más responsabilidad por cómo se está movilizando la gente y tenemos que tratar de que al final del partido se sientan orgullosos de su equipo".

Rubén Baraja dio esta vez más pistas de lo habitual. El técnico, en un claro gesto de confianza, confirma que Juan Rodríguez será el lateral derecho titular. Más ambiguo se expresa al ser preguntado acerca de si mantendrá los dos delanteros fuera de casa y también cuando se le pregunta por las opciones de otros futbolistas concretos: "Jony está listo para jugar, pero no sólo son importantes los once titulares". Baraja confirmó también que Rachid no se entrenará con el Sporting porque ya se encuentra de viaje hacia Bélgica, donde intentará cerrar los flecos de su cesión.