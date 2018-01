Juan Rodríguez le coge el punto al lateral

"Siempre es desagradable que surja una oportunidad por la lesión de un compañero". Salvo sorpresa mayúscula, Juan Rodríguez volverá a ser el lateral derecho del Sporting en Lugo. El defensa gallego confiesa que "es una posición nueva para mí", pero matiza que "ya me estoy adaptando y quedo a disposición del entrenador para que me use donde quiera". En este sentido, Juan Rodríguez destaca que "cada vez me encuentro más cómodo en el lateral".

En cualquier caso, el futbolista del filial muestra una gran disposición para ayudar al equipo y asegura que "me entreno al cien por cien para darlo todo si finalmente el entrenador cuenta conmigo". A pesar de su juventud, Juan Rodríguez no se sustrae al discurso dominante esta semana en el vestuario, donde el partido de Lugo se ve como la oportunidad de dar el paso adelante definitivo: "Queremos alargar esta buena racha ganando allí".

En opinión del defensa gallego, el Sporting "está muy cómodo con el nuevo sistema" y ve al equipo "muy comprometido y mejorando cada semana". Aún así evita fijar objetivos más ambiciosos que "el partido de cada domingo". Juan Rodríguez evita salirse del discurso que ha calado en el vestuario.