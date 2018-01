Ante la muralla lucense, los pilares del Sporting

Rubén Baraja respira aliviado tras el subidón de defensas. No está el Sporting para andar por la Liga sin protección y al técnico le entraron sudores fríos que se agravaron cada día que Barba y Álex Pérez seguían al margen del grupo. Ambos regresaron ayer y el Sporting podrá contar con sus dos pilares defensivos más firmes para intentar tomar por asalto la muralla lucense. La ausencia de Jordi Calavera, con un problema muscular cuyo plazo de recuperación no se ha especificado, será el único agujero en la defensa rojiblanca.

Como las buenas noticias nunca vienen solas, además de los centrales, se entrenaron ayer con aparente normalidad el delantero uruguayo Michael Santos y el extremo Rubén García. No lo hicieron Pablo Pérez, ni Stefan Scepovic, cuyo concurso en Lugo mañana está comprometido.

En la situación actual, la ausencia de los centrales sería un problema de difícil solución para el entrenador rojiblanco. Xandao y Quintero se han quedado fuera de las últimas convocatorias, desplazados por Juan Rodríguez e incluso por Carlos Cordero, ambos defensas del filial.

Juan Rodríguez parece destinado de nuevo mañana a ocupar el lateral derecho. Por lo que no quedaría otra que la entrada en escena de Xandao o Quintero. El escenario puede plantearse en un futuro cercano puesto que Barba lleva varias semanas arrastrando cuatro amarillas y esquivando la quinta. En ese escenario, y aún con Calavera disponible, todo apunta a que el sustituto del italiano será Xandao, un jugador que no desagrada a Baraja, pero que se queda fuera de las citaciones por la polivalencia de Juan Rodríguez, con el que el entrenador tiene soluciones para dos posiciones. La línea defensiva ha ganado urgencia en la lista de prioridades del Sporting para reforzarse en el mercado invernal. El problema es que no parece probable que vayan a producirse incorporaciones si antes no se produce alguna salida que libere masa salarial. El Sporting ha hecho un importante esfuerzo económico para conseguir el regreso de Jony y, aunque no ha agotado el tope salarial, el margen para nuevos movimientos es reducido y parece que ese dinero se destinará a un centrocampista.

Tanto Xandao como Quintero tienen abierta la puerta de salida si encuentran una oferta que les satisfaga y aceptan perdonar lo que resta de temporada. La prioridad es el brasileño, que puede tener mercado en otros países y libera una cantidad económica considerable. La salida de Quintero respondería únicamente al deseo del futbolista de disfrutar de más minutos y apenas si tendría impacto económico.

En este contexto, la competencia que han tenido los titulares Barba y Álex Pérez ha sido mínima. De hecho, el central italiano es el único futbolista de la plantilla del Sporting que ha sido titular en los 22 partidos de Liga, jugando completos 21 de ellos. Álex Pérez, por su parte, llegó tarde a Gijón, lo que permitió que Quintero fuera titular en los tres primeros partidos. El madrileño, que debutó saliendo del banquillo, fue titular en los 19 restantes. En la última etapa de Paco Herrera, Quintero volvió a jugar dos partidos como titular por la plaga de lesiones que asoló al centro del campo y que provocó que el técnico catalán adelantase la posición de Álex Pérez al centro del campo. Baraja prefiere usar en defensa a sus dos pilares.