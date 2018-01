En Lugo, como en casa

En el fútbol, como en la vida, no sirve con ser favorito, además hay que parecerlo. En otras palabras éste es el mensaje que les ha trasladado Rubén Baraja a sus futbolistas durante toda la semana. El técnico quiere que el Sporting vuelva a sentirse fuerte y, sobre todo, multiplicar su reputación ante sus rivales. No basta con tener una de las mejores plantillas de la categoría, también hay que sacarle rendimiento. A Rubén Baraja no le alcanza con las tres victorias conseguidas en Gijón. El técnico quiere meter miedo a domicilio y señala el desplazamiento a Lugo, ante cerca de tres mil aficionados, como el partido clave, el que puede señalar el rumbo de los rojiblancos en lo que resta de temporada.

Más allá de los efectos inmediatos de una victoria en el Anxo Carro (la posibilidad de regresar al play-off de ascenso va incluida), Baraja piensa en una inversión a largo plazo. El técnico quiere que el Sporting se labre un prestigio de visitante incómodo, capaz incluso de tomar al asalto el feudo de un rival directo. Dos asignaturas pendientes que arrastra el equipo todo el curso.

Rubén Baraja no podrá repetir en Lugo la alineación que goleó al Alcorcón por los problemas físicos de Jordi Calavera. Al contrario de lo que suele ser su costumbre, el técnico confirmó públicamente que su sustituto será Juan Rodríguez, como si de esta forma quisiera regalarle al chaval una dosis extra de confianza. Los demás podrían ser los mimos que encadenan ya dos victorias consecutivas en casa. Las principales dudas las plantean los problemas físicos de algunos futbolistas, motivo por el que el técnico ha decidido ampliar a diecinueve jugadores la convocatoria.

El Sporting encadena más de tres meses sin ganar a domicilio desde que lo hiciera en León el diez de octubre. La única experiencia de Baraja como visitante fue en Granada, donde la imagen no fue la mejor. El técnico ha ensayado también un sistema con un sólo punta y con Moi Gómez como enganche por detrás de Santos. Una alternativa que podría utilizar en algunos partidos como visitante y quizá, por qué no, en el Anxo Carro.

Como buen gallego, el Lugo espera al Sporting a mitad de la escalera y no se sabe si sube o si baja. Los de Francisco completaron una meritoria primera vuelta que les llegó a permitir coquetear con el ascenso directo. El rumbo se torció con las derrotas en los tres últimos partidos, pero la victoria en Reus en la última jornada les mantiene en el play-off. Francisco ha apuntalado su equipo con las llegadas de Lemos y Jaime Romero, ambos probablemente en el banquillo ante el Sporting. El estreno de Chuli, presentado ayer, aún tendrá que esperar.

Para que el Sporting se sienta como en casa, Rubén Baraja va a disfrutar de la primera gran oleada de la Mareona. Cerca de tres mil sportinguistas anegarán las calles de Lugo, muchos de ellos sin tener siquiera una entrada. El sportinguismo quiere ser testigo directo del paso adelante que debe dar su equipo para volver a sentirse favorito. La victoria en Lugo, además de permitirle encadenar tres triunfos consecutivos, sería un golpe sobre la mesa. La confirmación de que el Sporting del Pipo Baraja va en serio y de que está dispuesto a presentar pelea por los objetivos más ambiciosos. Es, como dice el técnico, la hora de dar un paso adelante.