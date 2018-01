Mariño: "Es pronto para decir que se nos ha escapado un tren"

"Te queda un sabor muy agridulce. Hemos hecho el mejor partido fuera de casa. Seguimos mejorando y creciendo como equipo". Diego Mariño reivindica el buen partido del Sporting a pesar de haber caído derrotado ante el Lugo. "Hasta el tercer gol nos chutaron dos veces y nosotros tuvimos cinco o seis ocasiones", lamenta por la falta de efectividad. "Estuvimos muy intensos y competimos hasta el último minuto", añade antes de asumir su error en el tanto del meta del conjunto gallego. "Nos quitó la oportunidad de sacar un punto. Cuanto más lo veo más golazo me parece, pero es un gol desde muy lejos y el portero puede hacer mucho más. Se tiene que quedar en anécdota", subraya.

"Juan Carlos me dijo que no fue su intención, que quería colgar el balón al área. Me cogió muy por sorpresa. Estaba más pendiente de ayudar a la defensa y de dirigir las marcas", comenta Mariño sobre el especular tanto de Juan Carlos para cerrar la victoria del Lugo e invita a pasar página. "¿Si se nos ha escapado un tren? Es muy pronto para hablar de que se nos escapan trenes. Era una oportunidad muy buena de engancharnos al play-off y a la zona de arriba, pero seguimos a un partido de la promoción. Hicimos todo para ganar y era justo que sacásemos algo positivo. Esta es la línea, llevamos dos o tres partidos haciendo las cosas muy bien y tenemos que seguir corrigiendo errores. Al nivel que estuvimos, va a ser muy difícil ganarnos y no va a ser normal que nos pase lo que vimos en Lugo", concluye el guardameta del Sporting