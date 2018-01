1,2 millones más para fichar

El Sporting se ha encontrado en los juzgados con una ayuda extra para acudir al mercado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón al club rojiblanco tras estimar el recurso impuesto ante la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Gijón por el despido improcedente del cuerpo técnico que acompañó a Abelardo. De esta forma se rebajan considerablemente las indemnizaciones que percibirán Iñaki Tejada, Gerardo Ruiz e Isidro Fernández. De hecho, de los 1.515.000 euros que el club había consignado para ello (675.000 a Tejada, 540.000 a Gerardo y 300.000 a Isidro), el Sporting recupera 1.207.000 euros, al rebajar las indemnizaciones a 139.000 euros para Tejada y Ruiz y 30.000 para Fernández. La sentencia, para la que cabe recurso ante el Supremo, da otro escenario económico al club, que ha decidido dedicar este ahorro a poder aumentar la partida dedicada a los fichajes.

El Sporting valora la decisión del Tribunal Superior de Justicia como "agradable", en palabras de Ramón de Santiago, secretario del consejo de administración, en una entrevista concedida al programa "Tiempo Añadido" de la RPA. "Se hace justicia", subrayó tras agradecer la labor del letrado Iván Suárez durante el procedimiento, para después apuntar que esta ganancia "afectará lógicamente al tope salarial, aumentándolo ya que aumentan los ingresos, pero no sabemos aún cuánto ni de qué manera. Se le ha dado traslado ya a la Liga para calcular su incidencia y la posible aplicación en el mercado invernal", explicó el sevillano. Miguel Torrecilla contará por tanto con un margen un poco más amplio para concretar la llegada de un mediocentro que el club quiere atar cuanto antes, independientemente de que se produzcan otras salidas en las que se están trabajando, como la de Viguera o Quintero. Ramón de Santiago también ha querido lanzar un mensaje sobre Scepovic, entre crítico y conciliador, en un momento en el que el club y el jugador han dejado la puerta abierta a estudiar una salida, situación que se valora como complicada. "Scepovic es un jugador del que esperábamos más, pero es un futbolista que de aquí al 30 de junio nos puede dar mucho y esperamos que así sea", comentó el secretario del consejo de administración. En cuanto a la llegada en condición de cedido del delantero juvenil saudí Abdullah Alhamdan, De Santiago admitió que esta contratación tiene un trasfondo económico: "No nos vamos a desplazar a Riad el presidente y yo para traer a un juvenil cedido. El objetivo de la Liga y el nuestro es abrir ese mercado. Cada club tenía acceso no sólo a un jugador, también a sinergias comerciales con ese país y si a eso añadimos que el proyecto de la Liga lleva consigo el establecimiento de academias (de fútbol), en las que el Sporting puede ayudar bastante, era un viaje ideal. En eso estamos, en aprovechar esas sinergias deportivas y comerciales", detalló.