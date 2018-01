Barba: "Puede pasar de todo, pero creo que seguiré aquí el 1 de febrero"

Fede Barba no despeja las dudas sobre su futuro. Con la misma elegancia con que sale jugando desde la defensa del Sporting, Barba regatea las preguntas sobre el supuesto interés del Nápoles, líder de la serie A italiana por incorporarlo: "Claro que puede pasar de todo, pero ahora estoy centrado aquí al cien por cien y pienso que seguiré aquí el día uno de febrero".

Barba dice estar al margen de lo que se viene publicando tanto en España como el Italia, aunque sabe del interés del Nápoles porque "mis compañeros me van contando". Uno de los grandes valedores de esta operación sería el técnico del Nápoles Mauricio Sarri, que fue quien le hizo debutar en el Empoli y al que Barba elogia sin disimulos. "Claro que lo conozco muy bien. Si no es el mejor, es uno de los mejores entrenadores del mundo", asegura el técnico. No obstante, matiza que el Nápoles "tiene muy buen equipo y jugadores muy fuertes en defensa".

Otro de los puntos de interés en torno al italiano es el riesgo de que se pierda el derbi por sanción, ya que lleva varias semanas apercibido con cuatro amarillas. Barba no parece descartar la posibilidad de descansar el domingo ante el Nástic para garantizar su concurso en el derbi: "Me preocupa un poco perderme el derbi, en un partido puede pasar cualquier cosa". El central se pasa la patata caliente a su entrenador, pero deja claro que "es obvio que me gustaría jugar el derbi".