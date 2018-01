Jony: "Vine a Gijón porque creo que el Sporting va a subir"

Fue recibido con honores de hijo pródigo y la secreta esperanza de que haya vuelto para quedarse. Jonathan Rodríguez Menéndez, Jony, (Cangas del Narcea, 9-7-1991) regresa más maduro, pero garantiza que sus acelerones por la banda no han perdido un ápice de frescura. En una conversación sincera y serena con LA NUEVA ESPAÑA no regatea ninguna pregunta.

- ¿Ha venido para ascender al Sporting?

-He venido para reencontrarme a mí mismo y para ayudar al equipo y a mis compañeros.

- ¿En qué ha cambiado?

-Futbolísticamente soy el mismo jugador, quizá un poco más maduro. A nivel mental y psicológico he crecido un montón en estos dos años.

- ¿Cómo le sienta la madurez a un jugador tan intuitivo?

-Bien, creo que me ha servido de mucho. Te hace ver que el fútbol no es todo buenos momentos, que también hay palos, hay caídas y que hay que aprender a levantarse.

- ¿Por qué no triunfó en Málaga?

-Hubo un poco de todo. Llegamos once fichajes y no encontramos la forma de jugar con Juande Ramos. Cuando entras en una dinámica mala a nivel global, también te repercute a nivel particular. Hasta la llegada de Míchel tuve muy poca continuidad, con él jugué los últimos diez partidos de la temporada pasada. Este año tuve un par de lesiones musculares que me lastraron un poco y me costó entrar en el equipo. Tampoco tuve la confianza del año pasado con Míchel. Una mezcla de falta de continuidad y quizá también por mi culpa, por no acabar de soltarme del todo.

- Sorprende el caso de Juande, que avaló su fichaje.

-Sí, yo con Juande empecé jugando todo, sintiéndome importante pese a que el equipo no estaba bien. Yo contaba con su total confianza, pero todo cambió en el partido contra el Sporting.

- ¿Qué pasó para que le retirase en el primer tiempo?

-Fue un cambio táctico. A partir de ese momento mi situación cambió mucho. Los jugadores somos egoístas y yo no me tomé bien que en un partido así tomase esa decisión tan drástica. A él le salió bien, porque entró Santos ,que hizo gol, y el equipo ganó.

- ¿Le dio alguna explicación?

-No, yo no volví prácticamente a tener relación con él. Quizá él esperaba que yo fuese a pedirle una explicación y yo esperaba que él me la diera.

- ¿Se llegó a arrepentir de dejar el Sporting?

-No. Siempre digo que las cosas pasan por algo y que nunca me voy a arrepentir de las decisiones que haya tomado porque en ese momento era lo que quería. Sí que es verdad que quizá yo sea un jugador para triunfar aquí, porque es mi ciudad, es mi equipo? Me veo un poco identificado con Iago Aspas, que estuvo en grandes equipos pero triunfa en el Celta.

- ¿Por qué se fue?

-No se me valoró como yo creía que se tenía que hacer. Mi marcha de aquí quedó un poco manchada con el club, pero el año pasado mantuve una reunión con Javier Fernández para aclarar un poco todo y le puse al tanto, porque yo creo que al presidente tampoco le llegaba toda la información

- Dice que el presidente no tenía toda la información y está claro que Abelardo quería que siguiera, sólo queda Nico Rodríguez.

-Sí. Obviamente, con Nico no tengo relación porque creo que en ningún momento me tomó en serio, ni me hizo una oferta a la altura de lo que yo creía que merecía. Me sentía muy frustrado y poco valorado.

- ¿Es cierto que quiso rectificar y le hizo una oferta parecida a la de Málaga?

-Cuando yo le comuniqué a Abelardo que tenía tomada la decisión, es verdad que me llamaron para intentar dar marcha atrás, pero ya era imposible.

- ¿Le llamó Abelardo para el Alavés?

-Con Abelardo hablo todos los días y se preocupó por mi situación. No se llegó prácticamente a plantear porque el Málaga me prohibía ir a Primera División.

- ¿Se llegó a ver en Granada?

-No. El Granada hizo una apuesta muy fuerte por mí, que satisfacía al Málaga en términos económicos, pero tenía claro que si salía de Málaga era sólo para venir a Gijón. En otro caso, me hubiera quedado allí.

- ¿Viene sólo para seis meses o le gustaría quedarse?

-En principio vengo sólo para seis meses porque el Málaga no quería incluir una opción de compra. Creo que si las cosas van bien en Gijón y se consigue el objetivo, haciendo un esfuerzo todas las partes, creo que se podría lograr.

- ¿Está en condiciones de ser titular el domingo?

-Sí, yo me veo ya en condiciones de salir de inicio, pero es algo que no depende de mí.

- Y acto seguido, ¿su primer gran derbi?

-Sí, después de muchos años se vuelve a revivir un derbi asturiano. Es en Segunda, pero es un partido muy bonito y especial. Son tres puntos como cualquier otro partido, pero el refuerzo moral que te da es muy distinto.

- ¿Qué recuerdo tiene de su paso por el Oviedo?

-Obviamente, no tengo un recuerdo bueno. Estuve allí siendo cadete y no me fueron bien las cosas. Allí coincidí con muy buenos compañeros, pero en ese momento el Oviedo no era como ahora, había más descontrol con otros propietarios. En aquel momento, el Sporting no había apostado por mí y llegué a Oviedo donde estuve dos años, y salí con muy buenos amigos.

- ¿Queda alguno?

-Pues diría que no. Compartí piso con Pelayo Novo, que está en el Albacete y tuve compañeros que ahora están en Segunda B y con los que conservo muy buena relación.

- ¿Qué le pide Baraja?

-Es un entrenador muy competitivo, muy serio en su trabajo, muy exigente, al que le gusta la intensidad y muy profesional. Cuando me puse en contacto con él, me dejó muy claro lo que quería de mi y fue una baza importante para que esté aquí.

- ¿Cómo va a celebrar su primer gol con el Sporting?

-De la misma manera que lo hacía antes. Con el gesto de la T por mi novia que se llama Teresa y ahora haré también la V de Valeria, que es nuestra hija. En momentos difíciles como los que pasé fue muy importante tener a alguien que me dio estabilidad y me animó siempre.

- El final con el que sueña el sportinguismo es un ascenso del Sporting y los fichajes de Santos y Jony?

-Santos que se arregle, él? (risas). Siempre dije que me encantaría seguir en el Sporting y más en Primera División. Estos seis meses me debo al Sporting, pero sin olvidar que mi club es el Málaga.