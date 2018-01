Torrecilla quiere dos fichajes más

El Sporting espera poder anunciar, entre hoy y mañana, dos nuevas incorporaciones. Así lo explicó ayer Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, durante la presentación del último fichaje del equipo, Hernán Santana. "Estamos trabajando en un delantero y, para cerrar la plantilla, nos gustaría que viniera un jugador que pudiera actuar de central, entre sus polivalencias", acabó concretando el salmantino. La profunda renovación del equipo esta temporada alcanza, hasta el momento, doce caras nuevas. Un número que Torrecilla invita a relativizar. "Hay otro equipo que ha hecho muchísimos fichajes, diecinueve creo, y está jugando por el ascenso. Nosotros tenemos un objetivo, sabemos todos cuál es, y las formas que utilicemos.... El fin justifica los medios", sentenció.

El Sporting está a la espera de que la incorporación de Scepovic al Videoton húngaro acabe de cerrarse para acelerar la llegada de su sustituto. "Stefan tiene permiso para viajar y pasar reconocimiento médico y vamos a esperar a que den oficialidad a esa situación. Si es así, habría que rescindir la cesión con el Getafe y tendríamos una pieza por cubrir", explicó Torrecilla antes de puntualizar que el recambio puede no ser un "nueve" puro. "No podemos decir si va a ser un delantero específico o un jugador polivalente. Cuando las cosas estén ya para hacer, será pulgar arriba o abajo con el míster para decidir de un lado u otro", señaló. En cuanto al central, el perfil al que aspira Torrecilla es amplio. "Estamos estudiando un jugador polivalente, de defensa o centro del campo", deslizó.

El director deportivo quiso dejar claro que las marchas de Scepovic y Moi Gómez, futbolistas importantes dentro del proyecto del ascenso, se justifican porque ellos se han querido ir. "Han pedido, a su manera cada uno, su salida. El Sporting no los ha puesto en el mercado. El mercado de invierno hace que los que no juegan llaman a sus agentes y se exponen", explicó sobre un mercado al que rebautizó: "A veces pienso que quizá me equivoque llamando a este mercado el de los enfadados, y es más el de los disconformes". En el caso de Moi Gómez, descubrió que Rubi ya le había tentado hace semanas para llevárselo al Huesca. "Es una consulta que ya se trabajó un mes atrás. Ante esta insistencia del club y de un entrenador que ya tuvo, se volvió a plantear y el jugador optó por esta vía", detalló.

En cuanto a la posibilidad de que se registren más salidas, Torrecilla atajó las informaciones que, desde Italia, han situado a Barba en el Nápoles. "Ningún club se ha dirigido a nosotros para preguntarnos el valor de su cláusula o la posible negociación de esa cláusula. En ese aspecto estoy muy tranquilo", subrayó. También concretó sobre algún nombre más, como el de Borja Viguera. "Borja está en una situación deportiva difícil. Si él estaba abierto a salir, nosotros apoyaríamos esa salida, pero si no lo está, apoyaremos que se quede", explicó, dando a entender el interés del riojano en continuar en Gijón. En este sentido, Torrecilla remarcó que "tenemos un vestuario de los mejores que he conocido a nivel de compromiso".