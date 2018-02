El Sporting apura los plazos

El Sporting apuró el mercado de fichajes hasta la última hora del 31 enero. Once minutos antes del cierre del mercado, el Sporting no había hecho oficial ninguna de las negociaciones que tenía abiertas y la expectación era máxima en las oficinas de Mareo, donde los empleados ya había pedido unas pizzas. Ni siquiera había confirmación de la incorporación del delantero canario Nano Mesa, que unas horas antes había superado el reconocimiento médico con el Sporting, había posado en Mareo y había deslizado una única frase: "Estoy muy contento, ojalá que todo salga bien". La operación se daba por segura, pero seguía sin cerrar por la presión del Tenerife que esgrimía su derecho de tanteo. Nano Mesa jugará en el Sporting en calidad de cedido por el Eibar con opción de compra.

El siguiente movimiento fue regreso al Sporting de Guitián en calidad de cedido por el Valladolid hasta final de temporada y sin opción de compra. "Estoy muy ilusionado, tengo ganas de demostrar el jugador que soy, no podía decirle que no al Sporting", declara el jugador a LA NUEVA ESPAÑA de camino a Gijón donde esta mañana se entrenará con el Sporting, al igual que Nano Mesa. Al filo del mercado se completaba otro esperado movimiento. El club hacía pública la rescisión de contrato de Xandao, que deja el Sporting y pone rumbo al Circle de Brujas, de la liga Belga.

Pasada ya la medianoche comenzaban a vaciarse las oficinas de Mareo. Javier Fernández atendía a los medios y se mostraba satisfecho con el cierre del mercado: "Hemos satisfecho las demandas de la dirección deportiva y del entrenador, el objetivo era mejorar la plantilla y creo que lo hemos hecho".

El presidente del Sporting mantiene fijo el objetivo de meterse en el play-off de ascenso ya que entiende que "con un presupuesto de los tres más altos, se espera que podamos jugar al menos el play-off". Una cosa que no parece alterarle demasiado es la gran cantidad de cedidos que tiene el Sporting en su plantilla. "No me preocupa que haya tantos cedidos", sentencia antes de completar asegurando que "todas las decisiones que hemos tomado han sido consensuadas con la dirección deportiva y Baraja".

Javier Fernández no esconde el fracaso que conllevan las marchas de jugadores como Scepovic o Xandao, fichados hace apenas unos meses. "Implícitamente en las salidas está que no hemos acertado con algunos jugadores, también hay seis o siete que están jugando regularmente", reconoce el dirigente rojiblanco. Fernández particulariza su decepción en el delantero serbio un futbolista en el que tenía depositadas grandes esperanzas: "El rendimiento de Scepovic es una decepción, pensábamos que iba a ser una decisión acertada, teníamos una esperanza y él lo transmitía, pero es una decisión deportiva". Por último, manifiesta sus deseos para el choque del domingo ante el Oviedo: "Del derbi espero que ganemos".

Unos minutos después salía Torrecilla que se declara "contento, satisfecho, porque hemos reforzado las posiciones que pretendíamos".